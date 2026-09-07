Ponte 25 de Abril bloqueada pelo barulho: o impacto invisível que atingiu o bolso dos portugueses

Protesto na Margem Sul contra alta dos combustíveis

Condutores realizaram um "buzinão" na manhã desta segunda-feira, 7 de setembro, no acesso à Ponte 25 de Abril, no Pragal (Almada). O ato ocorreu por volta das 8h, durante o fluxo de veículos em direção a Lisboa, motivado pelo anúncio de um novo reajuste nos preços dos combustíveis.

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O custo do transporte é o ponto central da reclamação. Para quem atravessa o Tejo diariamente para trabalhar, a soma do combustível com as portagens impacta diretamente a renda mensal.

Posição atribuída: Segundo Aristides Teixeira, responsável da Associação de Utentes da Ponte 25 de Abril, o governo de Luís Montenegro tem sido omisso em conter a alta dos preços, prejudicando a dignidade das famílias portuguesas.

Impacto financeiro e exigências

Teixeira afirma que os gastos anuais com portagens podem consumir metade do salário mínimo nacional. No caso de quem utiliza a Ponte Vasco da Gama, esse valor pode equivaler a um salário mínimo integral por ano.

Para mitigar a situação, a associação exige as seguintes medidas:

Suspensão do ISP (Imposto Sobre Produtos Petrolíferos) e do IVA sobre combustíveis;

Isenção do pagamento de portagens;

Apoio a empresas distribuidoras de itens essenciais;

Aplicação de IVA zero para medicamentos e alimentos.

Valores registrados

Os preços atingiram patamares máximos desde o início do conflito entre EUA e Irã. Os valores registrados foram de 2,17 euros por litro para o gasóleo e 2,12 euros por litro para a gasolina.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).