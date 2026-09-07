Adeus carimbos no passaporte. Portugal implementa 100% de biometria nos aeroportos

Portugal substitui carimbos em passaportes por sistema biométrico

Portugal implementou integralmente, neste domingo (6 de setembro), o Sistema de Entrada/Saída (EES), que extingue a prática de carimbar passaportes para quem chega ao país. A medida, adotada em 29 nações europeias, substitui a marcação física no documento por um registro digital de dados biométricos.

Photo: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ оплата биометрией

Funcionamento e coleta de dados

No primeiro ingresso após a ativação do sistema, o viajante passa por uma coleta de imagem facial e impressões digitais. Em deslocamentos posteriores, as autoridades apenas verificam as informações já armazenadas. O sistema também armazena nome, data de nascimento, nacionalidade, além do local e data de cada movimentação de entrada e saída.

Esses dados ficam disponíveis para todos os países da União Europeia (UE). A tecnologia visa facilitar a fiscalização de prazos de permanência, permitindo identificar rapidamente viajantes que excedam o limite de 90 dias em território europeu, prática comum em imigrações sem visto.

Impacto no fluxo de passageiros

O Governo de Portugal alertou que a transição pode gerar tempos de espera mais longos, especialmente em voos provenientes de países fora do Espaço Schengen. O Executivo afirmou que monitora a operação para ajustar a tecnologia e os procedimentos, buscando agilizar o fluxo sem reduzir o rigor do controle fronteiriço.

Irlanda e Chipre são as únicas exceções no bloco europeu que não adotam o EES, mantendo a conferência e o carimbo manual de passaportes.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).