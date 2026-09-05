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Exército Português atua em Leiria para mitigar riscos de incêndio após depressão Kristin

Militares do Exército Português realizam operações diárias de desobstrução de vias na região de Leiria para eliminar resíduos deixados pela depressão Kristin. A iniciativa, denominada "Operação Capellus", visa garantir o acesso de veículos de combate a incêndios às áreas rurais e evitar que a biomassa acumulada no solo se torne combustível para novos focos de fogo.

Последствия стихийного бедствия
Photo: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены
Последствия стихийного бедствия

Entre 1 de abril e 2 de setembro, as forças militares desobstruíram 886 quilômetros de itinerários. A operação é coordenada pelo Comando Integrado de Prevenção e Operações (CIPO), sediado em Leiria, fruto de uma cooperação entre os ministérios da Defesa, Agricultura e Administração Interna.

Logística e execução no terreno

O trabalho é executado por equipes do Regimento de Engenharia N.º 3 (RE3), sediado em Espinho. Para a remoção de detritos, é utilizado um trator de lagartas de 20 toneladas, equipamento avaliado em cerca de 500 mil euros. Devido à complexidade da operação e às condições climáticas, com temperaturas superando os 35°C, os operadores trabalham em sistema de revezamento.

Posição atribuída: Segundo o capitão de Engenharia Filipe Lopes, o ritmo de desobstrução não é linear, pois depende de variáveis como a inclinação do terreno e a composição do solo (areia, rocha ou argila), além da performance do operador e condições meteorológicas.

A definição das áreas prioritárias é feita pelo Centro de Informação Geoespacial do Exército (CIGeoE), que mapeia as zonas afetadas pela depressão com base na altura dos troncos e níveis de humidade.

Patrulhamento e Prevenção

Além da engenharia, o Exército mantém equipes de patrulhamento e fiscalização. No turno das 13h às 19h, militares percorrem as localidades para identificar possíveis focos de incêndio e interagir com a população local, buscando informações e exercendo um efeito dissuasor contra possíveis incendiários.

Coordenação Central e Investimentos

O centro nervoso da operação fica em Abrantes, no Regimento de Apoio Militar de Emergência (RAME), onde a Unidade de Apoio Militar de Emergência (UAME) gerencia o envio de meios. O comando opera 24 horas por dia, processando solicitações de órgãos como a Guarda Nacional Republicana (GNR), a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).

Para ampliar a capacidade de resposta a emergências civis, o Exército implementa o projeto das Companhias de Apoio Avançadas. O investimento global previsto é de 54 milhões de euros, dos quais aproximadamente 6 milhões foram executados até o final de 2025.

Equipamentos Entregues Quantidade Equipamentos Previstos
Viaturas táticas médias 6x6 14 Cozinhas contentorizadas (16)
Viaturas com grua 3 Viaturas ‘Hook Lift’ (25)
Depósitos modulares de água/combustível

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

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