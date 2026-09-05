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Portugal prepara resposta urgente contra ondas de calor: iniciativa governamental garantirá refúgios

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Turismo de Portugal investe 1 milhão de euros em refúgios climáticos

O Turismo de Portugal destinou 1 milhão de euros para a criação de refúgios climáticos, visando mitigar os impactos de ondas de calor cada vez mais frequentes e intensas no país.

Солнечный свет проходит сквозь осенние деревья
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Солнечный свет проходит сквозь осенние деревья

A iniciativa ocorre por meio de um concurso aberto a municípios que desejam implementar espaços de proteção contra o calor extremo para a população. Segundo Carlos Abade, presidente do Turismo de Portugal, 18 autarquias de diversas regiões do país já apresentaram candidaturas.

Expansão da rede e novas infraestruturas

Atualmente, a rede Stay Cool conta com 188 refúgios climáticos registrados em 67 concelhos. Esses locais consistem majoritariamente em espaços fechados, como bibliotecas, museus e monumentos.

O novo aporte financeiro busca expandir essa malha e diversificar as soluções, priorizando a instalação de equipamentos ao ar livre, incluindo:

  • Bebedouros;
  • Nebulizadores;
  • Árvores de sombra;
  • Pérgulas.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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