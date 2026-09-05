Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Sonho do primeiro veículo em Portugal: gerações abandonam posse para evitar um peso financeiro brutal

Portugal

Custos financeiros afastam jovens portugueses da compra de veículos

O alto custo de aquisição, combustível, seguro e manutenção é o principal obstáculo para jovens entre 18 e 29 anos na compra de um carro em Portugal. Segundo levantamento da Behavioural Insights Unit da Católica Lisbon School of Business & Economics, realizado em parceria com a Bolt, 78% dos entrevistados apontam as despesas financeiras como a maior barreira.

Автомобильные ключи Hyundai
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Автомобильные ключи Hyundai

Além do fator financeiro, a dificuldade de estacionamento (43%) e a preocupação com o meio ambiente (27%) também influenciam a decisão de não possuir um veículo próprio.

Mudança na percepção de independência

A relação entre a posse de um automóvel e a autonomia pessoal está em transformação. Embora 27% dos jovens ainda vinculem o carro à independência, a liberdade financeira é prioridade para 38% do grupo. Atualmente, o acesso flexível a transportes é visto como fator de independência por 27% dos jovens, empatando com a posse do veículo.

A conveniência tornou-se um critério decisivo na mobilidade: 56% dos participantes consideram que a facilidade de deslocamento é mais relevante do que a propriedade do carro, e 41% já preferem ter acesso a serviços de transporte em vez de deter um automóvel.

Posição atribuída: Segundo João Pedro Paz, Project Manager da Behavioral Insights Unit da Católica Lisbon, os dados indicam uma mudança estrutural e geracional, onde a flexibilidade e a redução do peso financeiro sobrepõem-se à aspiração tradicional de ter um carro.

Hábitos de mobilidade da Geração Z

O estudo, realizado em junho de 2026 com mil residentes em Portugal, revela que a base da locomoção urbana para os mais jovens permanece nos métodos tradicionais e sustentáveis:

  • Caminhadas: mais de 60% deslocam-se a pé diariamente;
  • Transportes públicos: utilizados por 50% dos entrevistados;
  • TVDE: usado semanalmente por 24% dos jovens como alternativa complementar.

Na escolha do transporte, a conveniência é o fator mais valorizado (60%), seguida pela disponibilidade a qualquer hora (55%) e a rapidez (50%).

Posição atribuída: Mário de Morais, diretor geral da Bolt Portugal, afirma que a adaptação a essa mudança de comportamento pode reduzir a pressão financeira sobre a juventude e tornar as cidades menos dependentes de carros privados.

O levantamento conclui que 62% dos jovens reconhecem que as soluções de mobilidade partilhada diminuem a necessidade de possuir um veículo próprio.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Teto de banheiro: 5 opções de revestimento e qual escolher para cada caso
Casa, Reforma e Imóveis
Teto de banheiro: 5 opções de revestimento e qual escolher para cada caso
Tons profundos e saturados dominam a paleta de unhas desta temporada
Mulher
Tons profundos e saturados dominam a paleta de unhas desta temporada
Hábitos de lavagem e armazenamento que encurtam a vida útil das roupas
Mulher
Hábitos de lavagem e armazenamento que encurtam a vida útil das roupas
Mais populares
Manicure francesa ganha versões com subtons frios para a nova temporada

A mudança de estação exige a substituição de tons tropicais por paletas que equilibram o frescor residual com a sobriedade típica do novo período.

Manicure francesa ganha versões com subtons frios para a nova temporada
Jeans cáqui surge como a principal alternativa ao denim azul tradicional
Jeans cáqui surge como a principal alternativa ao denim azul tradicional
Combinação de jeans e botas recebe atualizações de design para 2026
Sofá afundando ou rangendo: como escolher um modelo que não estraga rápido
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Tendências de design de unhas para o outono de 2026 priorizam formato amendoado
Cabelos de baixa porosidade: por que a hidratação não penetra nos fios
Especialistas indicam métodos de correção estética para unhas curtas
Especialistas indicam métodos de correção estética para unhas curtas
últimos materiais
Governo de Portugal amplia desconto do ISP sobre combustíveis
Plástico na cozinha: quais itens substituir primeiro para evitar riscos
População de vobla no Volga e Cáspio enfrenta risco crítico de extinção
Investimentos privados no turismo da Carélia dobram para 45 bilhões de rublos em 2026
Portos no Extremo Oriente russo podem processar milhões de toneladas extras de carga
Ameaça acumulada pós-tempestade: força de elite mobilizou maquinaria pesada contra perigo iminente
Groselha verde vira concentrado mojito: o erro com a hortelã que amarga o xarope
Retorno às aulas em Portugal: a crise silenciosa que paralisou a rede viária nas grandes cidades
Rússia e China planejam complexo de processamento de gás no Báltico
Anel com inscrição de Pôncio Pilatos gera debate entre historiadores
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.