Sonho do primeiro veículo em Portugal: gerações abandonam posse para evitar um peso financeiro brutal

Custos financeiros afastam jovens portugueses da compra de veículos

O alto custo de aquisição, combustível, seguro e manutenção é o principal obstáculo para jovens entre 18 e 29 anos na compra de um carro em Portugal. Segundo levantamento da Behavioural Insights Unit da Católica Lisbon School of Business & Economics, realizado em parceria com a Bolt, 78% dos entrevistados apontam as despesas financeiras como a maior barreira.

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Além do fator financeiro, a dificuldade de estacionamento (43%) e a preocupação com o meio ambiente (27%) também influenciam a decisão de não possuir um veículo próprio.

Mudança na percepção de independência

A relação entre a posse de um automóvel e a autonomia pessoal está em transformação. Embora 27% dos jovens ainda vinculem o carro à independência, a liberdade financeira é prioridade para 38% do grupo. Atualmente, o acesso flexível a transportes é visto como fator de independência por 27% dos jovens, empatando com a posse do veículo.

A conveniência tornou-se um critério decisivo na mobilidade: 56% dos participantes consideram que a facilidade de deslocamento é mais relevante do que a propriedade do carro, e 41% já preferem ter acesso a serviços de transporte em vez de deter um automóvel.

Posição atribuída: Segundo João Pedro Paz, Project Manager da Behavioral Insights Unit da Católica Lisbon, os dados indicam uma mudança estrutural e geracional, onde a flexibilidade e a redução do peso financeiro sobrepõem-se à aspiração tradicional de ter um carro.

Hábitos de mobilidade da Geração Z

O estudo, realizado em junho de 2026 com mil residentes em Portugal, revela que a base da locomoção urbana para os mais jovens permanece nos métodos tradicionais e sustentáveis:

Caminhadas: mais de 60% deslocam-se a pé diariamente;

mais de 60% deslocam-se a pé diariamente; Transportes públicos: utilizados por 50% dos entrevistados;

utilizados por 50% dos entrevistados; TVDE: usado semanalmente por 24% dos jovens como alternativa complementar.

Na escolha do transporte, a conveniência é o fator mais valorizado (60%), seguida pela disponibilidade a qualquer hora (55%) e a rapidez (50%).

Posição atribuída: Mário de Morais, diretor geral da Bolt Portugal, afirma que a adaptação a essa mudança de comportamento pode reduzir a pressão financeira sobre a juventude e tornar as cidades menos dependentes de carros privados.

O levantamento conclui que 62% dos jovens reconhecem que as soluções de mobilidade partilhada diminuem a necessidade de possuir um veículo próprio.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).