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Mistério em Lisboa: as perguntas que a Polícia Judiciária ainda tenta responder sobre o gabinete de Ventura

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Investigação sobre invasão ao gabinete de André Ventura é tratada com urgência

O procurador-geral da República, Amadeu Guerra, confirmou nesta quinta-feira (3 de setembro) que o inquérito do Ministério Público (MP) sobre a denúncia de invasão e furto no gabinete de André Ventura, líder do partido Chega, possui caráter urgente.

Лиссабон
Photo: flickr.com by Alexander De Leon Battista, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лиссабон

O processo está a ser conduzido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional de Lisboa, com o apoio operacional da Polícia Judiciária (PJ). A investigação começou após Ventura publicar um vídeo nas redes sociais, no dia 28 de julho, relatando que a sua sala na Assembleia da República (AR) teria sido remexida.

Documentos desaparecidos e diligências da PJ

Segundo o líder do Chega, foram subtraídos documentos relativos ao primeiro-ministro e a uma proposta de comissão de inquérito sobre a gestão de Luís Neves como diretor da PJ. Ventura admitiu que o gabinete não estava trancado, alegando seguir a "boa tradição do parlamento" para facilitar a circulação, embora outros dirigentes partidários afirmem que costumam manter as salas fechadas.

A Unidade Nacional Contraterrorismo da PJ realizou diligências no local. Durante as apurações, a polícia solicitou ao deputado imagens do gabinete anteriores ao incidente e questionou se dispositivos de armazenamento (pen drives) que desapareceram haviam sido conectados ao computador da sala.

Posição atribuída: Segundo André Ventura, os documentos roubados são material político importante e, como não possui cópias, precisará solicitar a nova entrega das informações a quem as transmitiu.

Segurança na Assembleia da República

Ventura defendeu que a Assembleia da República reforce as medidas de segurança no parlamento. O líder do partido citou relatos de outros deputados, como o ex-parlamentar do PSD Duarte Pacheco, afirmando que outros itens sensíveis já teriam sido roubados de gabinetes na instituição.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

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Author`s name Petr Ermilin
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