Brasileiros planejam mobilização em Portugal: comunidades exigem respeito e segurança nas fronteiras

Brasileiros organizam protestos contra xenofobia e falhas na AIMA

Um grupo de cidadãos brasileiros planeja realizar manifestações em três regiões de Portugal no dia 3 de outubro. Os atos estão previstos para Lisboa, Porto e Algarve — com o local exato nesta última região ainda a ser definido. A organização ocorre via redes sociais e visa cobrar melhorias na gestão migratória e segurança jurídica para os imigrantes.

Photo: flickr.com by Alexander De Leon Battista, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лиссабон

Críticas à gestão da AIMA e instabilidade legal

As principais motivações dos protestos concentram-se na atuação da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA). De acordo com Deusson Lima da Silva, conhecido como "Bizu Feroz de Portugal", o órgão apresenta falhas graves, como a ausência de respostas por períodos de até um ano, perda de processos e o envio de notificações de expulsão para pessoas que compareceram às consultas agendadas.

O grupo também reivindica respeito aos direitos fundamentais e estabilidade nas leis de imigração. Nos últimos dois anos, mudanças legislativas restringiram o reagrupamento familiar, aumentaram o prazo para pedidos de nacionalidade e extinguiram mecanismos de regularização, gerando insegurança para famílias que residem e trabalham no país.

Posição atribuída: Segundo o influenciador digital Deusson Lima da Silva, a intenção é realizar ações pacíficas e ordeiras para denunciar a xenofobia e a falta de amparo jurídico aos imigrantes.

Impacto de propostas legislativas e xenofobia

Outro ponto de tensão é o projeto de lei de autoria do partido Chega, atualmente em análise no Parlamento, que propõe prioridade para crianças portuguesas em creches. Para os organizadores, a medida atinge a parcela mais vulnerável da população e pode intensificar episódios de xenofobia, especialmente contra crianças.

Os organizadores buscam agora parcerias com sindicatos e associações para apoiar a causa. Novos detalhes sobre os locais e horários das manifestações devem ser divulgados nos próximos dias.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).