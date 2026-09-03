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Ministério Público investiga cinco frentes envolvendo ministro Luís Neves

A Procuradoria-Geral da República (PGR) analisa a legalidade do uso de um veículo apreendido de um traficante pelo ministro da Administração Interna, Luís Neves. O procurador-geral da República, Amadeu Guerra, afirmou nesta quinta-feira (3 de setembro) que a justiça não aplicará exceções e que todos os investigados serão tratados com o mesmo rigor.

Лиссабон
Photo: commons.wikimedia.org by I, Luca Galuzzi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Лиссабон

Atualmente, existem cinco processos abertos sobre diferentes fatos envolvendo o ministro. Três deles correm na esfera penal:

  • A análise sobre a utilização do automóvel apreendido;
  • Uma investigação no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa focada em um reboque, onde o Ministério Público assumiu a recolha de provas;
  • Um inquérito no DIAP de Évora sobre obras de construção em uma propriedade do ministro no Alentejo.

Instâncias administrativas e fiscais

Além do foro criminal, a situação é acompanhada por outros órgãos. O Tribunal de Contas mantém uma ação em curso, aberta antes da divulgação dos fatos recentes. Paralelamente, corre em Beja uma investigação administrativa para verificar a conformidade urbanística da propriedade alentejana.

Posição atribuída: Segundo o procurador-geral Amadeu Guerra, as investigações sobre o reboque e as obras no Alentejo foram classificadas como urgentes, seguindo a tramitação normal mesmo durante as férias judiciais.

Amadeu Guerra não definiu um prazo para a conclusão das diligências, mas descartou a existência de entraves anormais ao andamento dos processos.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

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Author`s name Petr Ermilin
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