Carro de traficante em uso oficial: a polêmica manobra que gerou cinco frentes investigativas

A Procuradoria-Geral da República (PGR) analisa a legalidade do uso de um veículo apreendido de um traficante pelo ministro da Administração Interna, Luís Neves. O procurador-geral da República, Amadeu Guerra, afirmou nesta quinta-feira (3 de setembro) que a justiça não aplicará exceções e que todos os investigados serão tratados com o mesmo rigor.
Atualmente, existem cinco processos abertos sobre diferentes fatos envolvendo o ministro. Três deles correm na esfera penal:
Além do foro criminal, a situação é acompanhada por outros órgãos. O Tribunal de Contas mantém uma ação em curso, aberta antes da divulgação dos fatos recentes. Paralelamente, corre em Beja uma investigação administrativa para verificar a conformidade urbanística da propriedade alentejana.
Posição atribuída: Segundo o procurador-geral Amadeu Guerra, as investigações sobre o reboque e as obras no Alentejo foram classificadas como urgentes, seguindo a tramitação normal mesmo durante as férias judiciais.
Amadeu Guerra não definiu um prazo para a conclusão das diligências, mas descartou a existência de entraves anormais ao andamento dos processos.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).
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