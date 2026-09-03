Estratégia de combate a incêndios em Portugal foi testada: o resultado que divide especialistas

Chuvas de agosto reduzem área queimada em 74% em Portugal

A precipitação registrada na segunda quinzena de agosto foi decisiva para conter a propagação de incêndios rurais em Portugal. De acordo com dados provisórios do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), a área ardida entre 1º de janeiro e 31 de agosto de 2026 caiu 74% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Photo: flickr.com by U.S. Department of Agriculture, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Лесной пожар

Período (Jan-Ago) Área Ardida (Hectares) Status 2025 254.296 Consolidado 2026 ~67.000 Provisório

Apesar da queda, as estatísticas indicam que 2026 tende a ser o quinto pior ano desde 2016 no acumulado até agosto. A distribuição dos focos este ano concentrou-se no norte do país, enquanto as regiões Centro, Algarve, Alentejo e a zona de Lisboa e Vale do Tejo registraram poucas ocorrências.

Análise operacional: Segundo António Nunes, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, as condições meteorológicas locais, como a temperatura mais baixa e ventos brandos nas primeiras horas da manhã, são determinantes para o sucesso do combate ao fogo.

Alerta meteorológico e Fase Charlie

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê tempo quente e seco, com ausência de recuperação térmica noturna, até o dia 5 de setembro. A expectativa é que o risco de incêndios diminua a partir do dia 6, com a chegada de ventos oeste e maior humidade vinda do mar.

Portugal permanece na "Fase Charlie" — o período de risco máximo para incêndios rurais — que se estende de 1º de julho até 30 de setembro, podendo ser prolongado pelo Governo caso as condições climáticas persistam.

Gestão e prevenção territorial

Houve avanços operacionais em 2026, com a antecipação da mobilização de meios aéreos para as 08h00, em vez do horário habitual das 09h00. No entanto, a Liga dos Bombeiros ressalta que a transformação da paisagem prevista no plano de 2017 ainda não foi plenamente atingida, citando a necessidade de maior rigor na limpeza de terrenos e uma mudança de mentalidade que pode levar cerca de uma década para se consolidar globalmente no território.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).