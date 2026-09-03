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Jovens portugueses perante uma viragem crítica: a gestão pública forçou novos limites no setor

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Estado amplia garantia para crédito habitacional de jovens em € 100 milhões

O Governo português elevou em 100 milhões de euros a garantia pública destinada ao crédito à habitação para jovens. A medida, oficializada nesta quarta-feira via Diário da República por meio do despacho n.º 10855/2026, atende a solicitações diretas de duas instituições financeiras.

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O reforço foi distribuído entre o Novo Banco, que solicitou 40 milhões de euros, e a Caixa Económica Montepio Geral, que pediu 60 milhões de euros. A ampliação baseia-se na previsão de novas operações de crédito e na necessidade de ampliar a garantia de carteira para viabilizar a liberação dos empréstimos.

Regras e abrangência do benefício

A garantia pública funciona como um aval do Estado, que atua como fiador de até 15% do valor da transação. O benefício é restrito a jovens de até 35 anos para a aquisição de habitação própria e permanente, com validade para contratos assinados até o fim de 2026.

Fase do Teto de Garantia Valor Adicionado Total Acumulado
Valor Inicial (Nov/2024) € 1,2 bilhão € 1,2 bilhão
Reforço Setembro/2025 € 350 milhões € 1,55 bilhão
Reforço Abril/2026 € 750 milhões € 2,3 bilhões

O teto total de garantias já havia saltado de 1,2 bilhão de euros (fixado originalmente em novembro de 2024) para 2,3 bilhões de euros após incrementos realizados em setembro de 2025 e abril de 2026. O governo mantém a possibilidade de novos reforços nos limites de cada instituição financeira mediante a apresentação de novos pedidos.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

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Author`s name Petr Ermilin
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