A costa de Sines enfrenta ameaça invisível: espécies nativas perdem território rapidamente

Espécie invasora ameaça biodiversidade marinha na costa de Sines

O crescimento acelerado da alga invasora Rugulopteryx okamurae no fundo do mar da costa de Sines gera alertas sobre a perda de biodiversidade local. A espécie, detectada há cerca de uma década na Marina do Porto de Sines, apresentou um aumento exponencial nos últimos três anos, especialmente em profundidades de até 12 metros.

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Segundo o investigador Joaquim Parrinha, a alta temperatura da água impulsionou a expansão da alga, que agora ocupa quase totalmente as zonas menos profundas. O fenômeno é visível em locais como a Ilha do Pessegueiro, em Porto Covo, onde a formação de densas massas vegetais impede o desenvolvimento de espécies nativas.

Impactos no ecossistema e dispersão

A alga, originária do Mediterrâneo, teria entrado em Portugal pelo Algarve e migrado para o Norte. Recentemente, a agitação marítima arrancou parte dessa biomassa do fundo do oceano, depositando-a nas praias do concelho de Sines e obstruindo a linha de costa.

A presença massiva da Rugulopteryx okamurae provoca danos biológicos diretos:

Bloqueio de luz e oxigênio: A camada de algas impede a passagem de luz e reduz o oxigênio, levando à morte de sargaços, laminárias, códium e algas coralinas.

A camada de algas impede a passagem de luz e reduz o oxigênio, levando à morte de sargaços, laminárias, códium e algas coralinas. Eutrofização: A decomposição sob as massas de algas cria bolsas de gases que degradam a qualidade da água em lagoas subaquáticas.

A decomposição sob as massas de algas cria bolsas de gases que degradam a qualidade da água em lagoas subaquáticas. Substituição ecológica: A espécie invasora ocupa nichos ecológicos, expulsando a flora autóctone.

Posição atribuída: Segundo Joaquim Parrinha, investigador da Universidade de Coimbra e do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE), a situação é crítica em São Torpes e na Ilha do Pessegueiro, embora a espécie já tenha sido registrada entre Melides (Grândola) e Azenha do Mar (Odemira).

Medidas de mitigação

Para conter o avanço e recuperar a biodiversidade, o pesquisador sugere a remoção da biomassa acumulada nas praias, propondo que o material seja lavado para a retirada do sal e reaproveitado na agricultura.

Outra alternativa apontada é a colheita direta no fundo do mar ou no terreno, com o objetivo de limpar as rochas e permitir que as algas nativas voltem a se fixar e retomar seus ciclos biológicos normais.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).