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A costa de Sines enfrenta ameaça invisível: espécies nativas perdem território rapidamente

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Espécie invasora ameaça biodiversidade marinha na costa de Sines

O crescimento acelerado da alga invasora Rugulopteryx okamurae no fundo do mar da costa de Sines gera alertas sobre a perda de biodiversidade local. A espécie, detectada há cerca de uma década na Marina do Porto de Sines, apresentou um aumento exponencial nos últimos três anos, especialmente em profundidades de até 12 metros.

Ноги на пляже
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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Segundo o investigador Joaquim Parrinha, a alta temperatura da água impulsionou a expansão da alga, que agora ocupa quase totalmente as zonas menos profundas. O fenômeno é visível em locais como a Ilha do Pessegueiro, em Porto Covo, onde a formação de densas massas vegetais impede o desenvolvimento de espécies nativas.

Impactos no ecossistema e dispersão

A alga, originária do Mediterrâneo, teria entrado em Portugal pelo Algarve e migrado para o Norte. Recentemente, a agitação marítima arrancou parte dessa biomassa do fundo do oceano, depositando-a nas praias do concelho de Sines e obstruindo a linha de costa.

A presença massiva da Rugulopteryx okamurae provoca danos biológicos diretos:

  • Bloqueio de luz e oxigênio: A camada de algas impede a passagem de luz e reduz o oxigênio, levando à morte de sargaços, laminárias, códium e algas coralinas.
  • Eutrofização: A decomposição sob as massas de algas cria bolsas de gases que degradam a qualidade da água em lagoas subaquáticas.
  • Substituição ecológica: A espécie invasora ocupa nichos ecológicos, expulsando a flora autóctone.

Posição atribuída: Segundo Joaquim Parrinha, investigador da Universidade de Coimbra e do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE), a situação é crítica em São Torpes e na Ilha do Pessegueiro, embora a espécie já tenha sido registrada entre Melides (Grândola) e Azenha do Mar (Odemira).

Medidas de mitigação

Para conter o avanço e recuperar a biodiversidade, o pesquisador sugere a remoção da biomassa acumulada nas praias, propondo que o material seja lavado para a retirada do sal e reaproveitado na agricultura.

Outra alternativa apontada é a colheita direta no fundo do mar ou no terreno, com o objetivo de limpar as rochas e permitir que as algas nativas voltem a se fixar e retomar seus ciclos biológicos normais.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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