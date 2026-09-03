Acidente que chocou Lisboa ganha novos contornos: Ministério Público adia desfecho para 2027

O Ministério Público (MP) estima concluir o inquérito sobre o descarrilamento do Elevador da Glória até março de 2027. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 2 de setembro, às vésperas do primeiro aniversário do acidente.
A investigação depende da finalização de ensaios e perícias técnicas, previstos para terminar em novembro deste ano. O MP justifica a demora na alta complexidade dos exames, afirmando que a análise dos resultados preliminares gerou novas dúvidas, exigindo esclarecimentos e testes adicionais.
Após a entrega dos laudos técnicos, o órgão realizará a análise dos fatos e a avaliação de indícios para apurar eventuais responsabilidades criminais.
Embora as perícias sejam compartilhadas, o MP ressalta que sua investigação é independente da conduzida pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF).
A cooperação ocorre porque alguns testes são destrutivos e irrepetíveis, o que impede a duplicidade de exames. Para obter dados confiáveis, foi necessária a fabricação e compra de peças e estruturas específicas, processo que contou com a colaboração ativa da Carris.
Histórico do acidente: O descarrilamento do Elevador da Glória ocorreu em 3 de setembro de 2025, resultando em 16 mortes e 24 feridos, entre portugueses e estrangeiros.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).
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