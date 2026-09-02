Desafio inesperado para a estratégia da TAP: a realidade financeira que surpreendeu o mercado

A TAP registrou prejuízo de 99,2 milhões de euros no primeiro semestre de 2026. O valor representa um aumento em relação aos cerca de 70 milhões de euros negativos contabilizados no mesmo período de 2025.
A alta nos custos com combustível foi o fator determinante para a pressão sobre as contas da companhia aérea.
Apesar do déficit, a empresa atingiu recorde no volume de passageiros transportados nos primeiros seis meses do ano, o que impulsionou a arrecadação.
|Indicador
|Valor
|Crescimento
|Receitas operacionais
|2.039,8 milhões de euros
|4,3%
|Receitas de bilhetes
|1.829,2 milhões de euros
|4,4%
A alta na demanda foi concentrada principalmente nos mercados da Europa e da América do Sul.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).
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