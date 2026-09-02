Desafio inesperado para a estratégia da TAP: a realidade financeira que surpreendeu o mercado

A TAP registrou prejuízo de 99,2 milhões de euros no primeiro semestre de 2026. O valor representa um aumento em relação aos cerca de 70 milhões de euros negativos contabilizados no mesmo período de 2025.

Photo: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены Панорама аэропорта: самолеты на перроне и терминал

A alta nos custos com combustível foi o fator determinante para a pressão sobre as contas da companhia aérea.

Receitas e volume de passageiros

Apesar do déficit, a empresa atingiu recorde no volume de passageiros transportados nos primeiros seis meses do ano, o que impulsionou a arrecadação.

Indicador Valor Crescimento Receitas operacionais 2.039,8 milhões de euros 4,3% Receitas de bilhetes 1.829,2 milhões de euros 4,4%

A alta na demanda foi concentrada principalmente nos mercados da Europa e da América do Sul.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).