Mariana Leitão acusa PS e PSD de abandonarem a classe média em Portugal

A presidente da Iniciativa Liberal (IL), Mariana Leitão, afirmou que a classe média portuguesa tornou-se "invisível" para os governantes e está sob ataque. Durante o evento A’Gosto da Liberdade, em Quarteira, a líder do partido acusou o Partido Socialista (PS) e o Partido Social Democrata (PSD) de abandonarem esse grupo social por ele ter perdido peso eleitoral, tanto em número de pessoas quanto em poder de compra e qualidade de vida.

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Posição atribuída: Segundo Mariana Leitão, a classe média é a responsável por criar a riqueza e o desenvolvimento do país, mas atualmente paga impostos sem receber contrapartidas reais do Estado.

Críticas ao Governo e ao PSD

Leitão direcionou críticas diretas ao primeiro-ministro Luís Montenegro, alegando que as promessas de reforma do Estado, da saúde, da habitação e a redução de impostos não foram cumpridas. A líder da IL classificou como "confisco" a criação de um fundo soberano para a compra de participações na REN e em outras empresas, argumentando que o recurso seria financiado pelo trabalho dos cidadãos e não por riquezas naturais.

Sobre a alternativa política do Chega, Mariana Leitão afirmou que a proposta do partido resultaria em mais expansão do Estado e incompetência administrativa.

Propostas de Reforma

A presidente da Iniciativa Liberal apresentou três eixos prioritários para a legislatura atual:

Simplificação e redução do imposto sobre o rendimento (IRS);

Eliminação da burocracia administrativa;

Reforma do sistema de pensões.

Capitalização da Previdência

Leitão defende a implementação de um sistema de capitalização nas pensões, onde as contribuições mensais de cada trabalhador seriam depositadas em uma conta individual e transparente. O objetivo é permitir que o cidadão acompanhe o saldo e o rendimento de suas poupanças.

A líder da IL negou que a medida signifique a privatização da Segurança Social, assegurando que as pensões continuariam garantidas para quem trabalhou a vida toda ou para quem não possui subsistência por motivo de doença ou desemprego. Ela rebateu críticas de adversários políticos, classificando a tese de privatização como uma tentativa de manter o sistema atual.

Por fim, a presidente da IL criticou a falta de viabilidade financeira nas propostas de outros partidos, citando as promessas do Chega sobre a idade de reforma, as distribuições extraordinárias de PS e PSD e os aumentos salariais propostos pela esquerda sem a devida análise de impacto orçamentário.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).