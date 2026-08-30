Medida chocante em Portugal: proteção de milhares agora enfrenta novo obstáculo

Tribunal Constitucional valida regras para agilizar deportação de imigrantes em Portugal

O Tribunal Constitucional (TC) validou as novas normas do chamado "Pacote Retorno", conjunto de medidas do Governo português para reduzir a burocracia e acelerar a expulsão de imigrantes em situação irregular. Embora a decisão do TC seja favorável, a implementação definitiva depende agora da assinatura do Presidente da República, António José Seguro, que tem 20 dias para se pronunciar. Independentemente do veto ou aprovação, a tendência é que o diploma entre em vigor, variando apenas o prazo de início.

Photo: X / The White House by Пресс-слудба Белого дома США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мигранты в США в наручниках и цепях следуют к военным самолетам

Principais alterações no processo de expulsão

A nova legislação altera a dinâmica de saída do país, eliminando a etapa de notificação para abandono voluntário. Atualmente, o imigrante tem 20 dias para deixar Portugal por conta própria. Com a mudança, a obrigação de sair passa a ser automática assim que o pedido de residência ou permanência for indeferido.

Para quem já se encontra em situação ilegal, a medida implica a aplicação imediata do afastamento coercivo, sem a fase intermediária de aviso prévio.

Medida Regra Atual Nova Regra Detenção Até 60 dias Até 360 dias Proteção contra expulsão Sem prazo mínimo fixo Exigência de 5 anos com residência Triagem aeroportuária Controle de fronteira comum Procedimento formal de até 7 dias

Redução de proteções e impactos familiares

O novo pacote torna a proteção contra a deportação mais rigorosa. Para evitar a expulsão, o imigrante precisará comprovar cinco anos de permanência legal no país com título de residência. Além disso, a nova lei permite que a deportação ocorra mesmo em casos de pessoas com filhos menores em Portugal, o que pode resultar na separação familiar.

No controle de fronteiras, a lei institui a "triagem", um procedimento autônomo de até sete dias para coleta de biometria, avaliação de saúde, vulnerabilidade e segurança, antes do encaminhamento final.

Pedidos de proteção internacional

Para aqueles que solicitam proteção internacional e têm o pedido negado, a mudança é direta: a etapa de ordem para abandono voluntário é excluída. A recusa do pedido autoriza a Polícia de Segurança Pública (PSP) a iniciar imediatamente o processo de afastamento coercivo.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).