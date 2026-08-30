Medida chocante em Portugal: proteção de milhares agora enfrenta novo obstáculo

O Tribunal Constitucional (TC) validou as novas normas do chamado "Pacote Retorno", conjunto de medidas do Governo português para reduzir a burocracia e acelerar a expulsão de imigrantes em situação irregular. Embora a decisão do TC seja favorável, a implementação definitiva depende agora da assinatura do Presidente da República, António José Seguro, que tem 20 dias para se pronunciar. Independentemente do veto ou aprovação, a tendência é que o diploma entre em vigor, variando apenas o prazo de início.
A nova legislação altera a dinâmica de saída do país, eliminando a etapa de notificação para abandono voluntário. Atualmente, o imigrante tem 20 dias para deixar Portugal por conta própria. Com a mudança, a obrigação de sair passa a ser automática assim que o pedido de residência ou permanência for indeferido.
Para quem já se encontra em situação ilegal, a medida implica a aplicação imediata do afastamento coercivo, sem a fase intermediária de aviso prévio.
|Medida
|Regra Atual
|Nova Regra
|Detenção
|Até 60 dias
|Até 360 dias
|Proteção contra expulsão
|Sem prazo mínimo fixo
|Exigência de 5 anos com residência
|Triagem aeroportuária
|Controle de fronteira comum
|Procedimento formal de até 7 dias
O novo pacote torna a proteção contra a deportação mais rigorosa. Para evitar a expulsão, o imigrante precisará comprovar cinco anos de permanência legal no país com título de residência. Além disso, a nova lei permite que a deportação ocorra mesmo em casos de pessoas com filhos menores em Portugal, o que pode resultar na separação familiar.
No controle de fronteiras, a lei institui a "triagem", um procedimento autônomo de até sete dias para coleta de biometria, avaliação de saúde, vulnerabilidade e segurança, antes do encaminhamento final.
Para aqueles que solicitam proteção internacional e têm o pedido negado, a mudança é direta: a etapa de ordem para abandono voluntário é excluída. A recusa do pedido autoriza a Polícia de Segurança Pública (PSP) a iniciar imediatamente o processo de afastamento coercivo.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).
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