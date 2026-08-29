O TC aprovou a nova lei dos estrangeiros. Quais os próximos passos?

O Tribunal Constitucional (TC) decidiu que as normas questionadas pelo Presidente da República, António José Seguro, são constitucionais. A decisão remove o impedimento jurídico para a entrada em vigor da nova legislação sobre estrangeiros em Portugal.
A análise dos magistrados concentrou-se em 11 normas específicas sobre detenção, expulsão, deportação e proteção internacional. Contudo, o pacote legislativo abrange mudanças mais amplas que afetam a permanência de imigrantes no país.
Além dos pontos analisados pelo TC, a nova lei introduz modificações rigorosas nos processos de legalização e permanência:
Com a validação do Tribunal, a decisão final retorna ao Presidente da República. António José Seguro tem agora um prazo de 20 dias, contados a partir de 28 de agosto, para definir o destino do diploma.
Opções do Presidente: O chefe de Estado pode promulgar a lei imediatamente ou aplicar um veto político. Caso opte pelo veto, o texto retorna ao Parlamento.
Se a lei for promulgada, a vigência começa poucos dias após a publicação no Diário da República. No cenário de um veto político, o Parlamento pode reaprovar a medida. Como o Presidente não pode vetar politicamente o mesmo diploma pela segunda vez, a expectativa é que a lei seja implementada nas próximas semanas, dado o atual equilíbrio político no Parlamento.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).
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