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Fluxo migratório contínuo em Portugal: a estratégia que garantiu a sobrevivência econômica de Braga

Portugal

Como a imigração brasileira impacta o perfil de Braga

A cidade de Braga consolidou-se como um dos principais polos de atração para brasileiros em Portugal. Embora não existam dados oficiais precisos, a influência da comunidade é notável nos setores comercial, industrial e educacional do município.

Дом в Месан-Фрио в Португалии
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Para o prefeito João Rodrigues (PSD), que lidera a Câmara Municipal há quase um ano, a chegada de imigrantes, especialmente brasileiros, trouxe ganhos concretos para a região. O gestor afirma que esse fluxo migratório intensificou a característica jovem e dinâmica de Braga, revitalizando a vida social e cultural da cidade.

Posição atribuída: Segundo João Rodrigues, a imigração é um fator de sobrevivência para a cidade, pois a presença de novas famílias e crianças movimenta a economia e contribui para a vitalidade urbana.

Integração e clima social

O prefeito observa que, diferentemente de outras localidades onde a imigração gera polarização, em Braga o tema não se tornou um ponto de conflito central. Rodrigues argumenta que a qualidade de vida geral dos moradores reduz a tendência de culpar imigrantes por problemas cotidianos.

Um exemplo citado foi o período das eleições municipais de outubro de 2025. Apesar de a administração prever que a imigração pudesse ser um tema central do debate eleitoral, o assunto não ganhou a relevância esperada nas discussões políticas.

O gestor admite a existência de problemas pontuais, como críticas isoladas em redes sociais atribuindo congestionamentos no trânsito aos estrangeiros, mas classifica esses episódios como superficiais. Ele ressalta que o sucesso da cidade depende de políticas de integração que garantam o bem-estar tanto de quem imigrou quanto dos residentes locais.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

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