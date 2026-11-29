Negociações entre Netanyahu e Eisenkot fracassam em Israel

As negociações entre o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e Gadi Eisenkot, líder do partido Yashar, para a formação de um governo de unidade nacional foram interrompidas sem acordo. As partes não conseguiram superar divergências políticas significativas e não há previsão de novas reuniões, conforme comunicado conjunto dos partidos Likud e Yashar.

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Em reunião de duas horas, Eisenkot reafirmou seu compromisso com os acordos firmados com o "Bloco da Mudança", bloco de oposição, permitindo a adesão do Likud ao governo quando este fosse formado, segundo a Bloomberg. Netanyahu havia oferecido a Eisenkot a possibilidade de rodízio no cargo de primeiro-ministro, com ele próprio inicialmente ocupando a função alternada.

Eisenkot concordou em negociar, mas condicionou a continuidade à resposta de Netanyahu a pontos de sua proposta política detalhada, apresentada anteriormente. A maioria dos líderes da oposição se manifestou contra a formação de um governo de unidade com o Likud, com exceção de Naftali Bennett, líder do partido B'Yachad.

Após as conversas com Netanyahu, Eisenkot se reuniu com Bennett em Herzliya para discutir a formação de uma coalizão. Uma das principais divergências permanece o regime de serviço militar obrigatório para estudantes de escolas religiosas ultraortodoxas, com Eisenkot e Bennett discordando dos benefícios exigidos pelo partido Judaísmo Unido da Torá.

Representantes do Likud criticaram Eisenkot após o fracasso das negociações, alertando seus antigos aliados contra a participação no governo que ele pretende formar. O Ministro da Cultura, Miki Zohar, afirmou que a cooperação com Eisenkot representaria um rompimento completo com a direita. O Ministro da Educação, Yoav Kisch, alertou que um governo sem o Likud poderia levar a divisões políticas e novos protestos. Gadi Eisenkot tem até 6 de dezembro para formar um governo, podendo solicitar uma prorrogação de 14 dias ao presidente Isaac Herzog.

A insistência de Eisenkot nos termos de sua proposta política, especificamente em relação ao serviço militar obrigatório, sugere uma tentativa de consolidar um bloco de oposição mais coeso, aproveitando a divisão dentro do Likud e a discordância com partidos religiosos. O sucesso dessa estratégia dependeria da capacidade de Eisenkot de manter Bennett alinhado e de obter o apoio de outros partidos de oposição, o que não é garantido dada a complexidade do cenário político israelense.