Guiana troca o petróleo por física: por que a Amazônia está calculando um futuro nuclear?

Em um cenário onde a transição energética global parece cada vez mais complexa, a Guiana está traçando um plano de longo prazo que vai além das soluções imediatas. O vice-presidente Bharat Jagdeo, ao falar durante a cerimônia anual da Associação de Manufatura e Serviços (GMSA), sinalizou que o país está analisando seriamente a viabilidade da energia nuclear como um pilar de sua segurança energética futura. Não se trata de uma decisão tomada para hoje ou amanhã, mas de uma preparação estratégica para um horizonte de duas a quatro décadas, período em que os recursos de gás natural — atualmente o motor do crescimento econômico local — podem esgotar-se ou se tornar insuficientes.

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O motor a gás e a urgência da base

Atualmente, a matriz energética guianesa respira combustíveis fósseis. O projeto "Gas to Energy” (GtE) é a âncora da estratégia imediata. A primeira fase, prevista para entrar em operação no próximo ano, adicionará 300 MW de capacidade, e a segunda fase dobrará esse número. O governo projeta que, até 2030, a capacidade instalada total atinja 800 MW. É um salto significativo para um país do tamanho da Guiana, mas Jagdeo é claro: isso é o "agora”, não o "sempre”.

A distinção crucial, segundo o vice-presidente, reside no tipo de carga que cada fonte suporta. Para a indústria e o consumo residencial estável, o que se busca é uma "carga de base” (base load) — energia constante, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aí entram as limitações das renováveis atuais: a energia solar e eólica dependem do clima e exigem sistemas de armazenamento de bateria que ainda são proibitivamente caros para escalar massivamente como reserva principal. A hidrelétrica, embora o governo esteja desenvolvendo a usina de Amaila Falls (com capacidade mínima de 165 MW), também está sujeita a sazonalidades hidrológicas.

Gás e nuclear, por outro lado, oferecem a estabilidade ininterrupta que fábricas e redes urbanas demandam. É nessa lógica de substituição futura da carga de base que o debate nuclear ganha força na Georgetown.

Uma rede elétrica sob tensão

A guianense Guyana Power and Light (GPL) viu seu número de assinantes saltar de 184 mil em 2019 para 231 mil recentemente. Esse crescimento, impulsionado pelo aumento do poder de compra da população, trouxe uma consequência direta: um consumo energético que pressiona a infraestrutura existente. A compra massiva de ar-condicionados e eletrodomésticos modernos aumentou a demanda pico, que hoje alcança 216 MW, contra uma capacidade instalada total de apenas 255 MW. A margem de segurança é perigosamente estreita para uma economia em expansão.

Para resolver isso, o governo estima a necessidade de US$ 5 bilhões em investimentos em infraestrutura de transmissão e distribuição. O plano é ambicioso: US$ 2,3 bilhões para a construção de novas linhas troncais e US$ 2,5 bilhões para modernizar a rede de distribuição, incluindo a substituição de 1.500 km de linhas antigas e a renovação do parque de transformadores.

Os compromissos financeiros já foram assumidos. O governo pagou um adiantamento de US$ 4,25 bilhões à Siemens Energy para a fabricação de turbinas da segunda fase do projeto a gás. Esse movimento demonstra a seriedade dos investimentos em capacidade instalada, mas também evidencia a dependência de tecnologia importada e de capital intensivo, um obstáculo logístico e financeiro comum a países em desenvolvimento que buscam industrialização.

Nuclear como hipótese de futuro

Jagdeo resumiu a postura do governo: "Precisamos ponderar a decisão sobre energia nuclear agora, entendendo as necessidades de longo prazo do país, além da era do gás.”

Hoje, 32 países utilizam reatores nucleares, que respondem por cerca de 9% da geração elétrica global. Para a Guiana, entrar nesse clube não é uma questão ideológica, mas de engenharia e viabilidade econômica. O desafio será duplo: encontrar um parceiro tecnológico capaz de construir uma planta de escala adequada ao mercado local e estruturar um quadro regulatório e de segurança que garanta a operação estável por décadas. Enquanto isso, o país segue apostando no gás como seu fósforo de segurança, sabendo que a conta da transição já começou a ser paga em dólares e em planejamento.