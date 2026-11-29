Na Índia, o prato da maioria é luxo: o clima, o bolso e o gênero definem quem come bem

Em Nova Délhi, durante o fórum Kisan of India Samman 2026, a ex-chefenta científica da Organização Mundial da Saúde (OMS), Soumya Swaminathan, apresentou um cenário preocupante sobre a segurança alimentar na Índia. Quase metade da população do país não segue as diretrizes nutricionais estabelecidas pelo Conselho Indiano de Pesquisa Médica (ICMR). O resultado dessa lacuna é visível nos indicadores de saúde pública: o aumento da anemia, a prevalência de desnutrição crônica infantil, refletida no atraso do crescimento, e, paradoxalmente, o crescimento do número de casos de obesidade.

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Segundo Swaminathan, a solução para uma boa parte desses problemas reside na composição básica do prato, e não na suplementação massiva com vitaminas ou aditivos. No entanto, dois obstáculos estruturais impedem que mudanças na dieta aconteçam em larga escala. O primeiro é a falta de informação acessível; o segundo, e talvez mais impactante, é o custo. Para milhões de indianos, uma dieta equilibrada é um luxo inatingível, tornando a nutrição adequada uma questão de renda e acesso, não apenas de escolha.

Quando a política pública encontra a mesa de jantar

A especialista argumentou que o Estado precisa assumir um papel mais ativo na ponte entre o conhecimento científico e o cotidiano das famílias. Isso passa pelo fortalecimento de três pilares da política social indiana, que já figuram entre os maiores programas do gênero no mundo: a alimentação escolar, o sistema público de distribuição de alimentos e os Serviços Integrados de Desenvolvimento Infantil. A ideia é que esses mecanismos não apenas distribuam comida, mas eduquem e garantam acesso constante a alimentos nutritivos, especialmente para as camadas mais vulneráveis da sociedade.

Essa abordagem visa transformar a alimentação em uma rede de segurança efetiva. Em vez de depender exclusivamente do mercado, que pode ser volátil e caro, o Estado atua como um amortecedor de choques, garantindo que crianças e trabalhadores tenham acesso a proteínas, minerais e vitaminas essenciais para o desenvolvimento físico e cognitivo.

O clima como inimigo invisível do prato

Além da economia e da educação, Swaminathan alertou para um fator externo que ameaça a produção de alimentos: as mudanças climáticas. Ela previu que os efeitos do fenômeno El Niño podem se estender pelo próximo ano, trazendo temperaturas elevadas e padrões de chuva instáveis. Quem mais sente essa instabilidade na pele são os pequenos agricultores e os camponeses em situação de marginalidade, cuja subsistência depende diretamente da previsão meteorológica e da produtividade das lavouras.

O impacto não se limita ao campo. A elevação da temperatura da água nos rios e mares afeta diretamente os recursos biológicos, comprometendo a pesca artesanal. Para os pescadores, isso significa menos renda e menos proteína na dieta das comunidades costeiras, criando um ciclo vicioso de insegurança alimentar.

A disparidade de gênero no campo

Outro ponto crucial da análise de Swaminathan foi a assimetria de poder no setor agrícola. Embora cerca de 80% das mulheres em áreas rurais estejam empregadas na agricultura, menos de 20% possuem a propriedade da terra formalmente registrada em seus nomes. Essa ausência de titulação limita o acesso das mulheres a crédito, tecnologia e decisões de gestão, perpetuando a vulnerabilidade econômica do grupo.

Como caminho para a correção dessa desigualdade, a ex-diretora da OMS sugeriu que outros estados indianos adotem o modelo implementado em Maharashtra. Aquele estado aprovou uma legislação específica para ampliar os direitos das agricultoras, garantindo-lhes maior participação e reconhecimento legal no processo produtivo. A proposta é clara: sem controle sobre os meios de produção, a contribuição das mulheres ao alimento nacional continua invisível e precarizada.

A mensagem deixada no fórum é de que a nutrição na Índia não é apenas uma questão biológica, mas um reflexo das políticas climáticas, econômicas e de gênero. Resolver a fome e a má nutrição exige, portanto, uma reestruturação do acesso à terra, ao alimento e ao conhecimento, onde o Estado e a comunidade devem atuar em conjunto para que o prato de cada família seja, antes de tudo, um direito garantido.