Pressão de companhias como Emirates: Airbus avança em projeto de aeronaves com até 410 lugares

Airbus prepara-se para reentrar no segmento dos aeronaves de altíssima capacidade, avaliando dentro de 12 meses a viabilidade de versões alongadas dos modelos A350 e A220. De acordo com Lars Wagner, chefe da divisão de aviões comerciais, a decisão estratégica visa preencher a lacuna deixada pelo encerramento da produção do A380 em 2021, buscando otimizar a economia de rotas de longo alcance e regionais até a próxima década.

Photo: commons.wikimedia.org by Adam Moreira (AEMoreira042281), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Airbus A350

O nó gargalo: capacidade e custo por assento

O foco central recai sobre o potencial A350-2000, uma extensão do atual A350-1000, que mede quase 74 metros de comprimento. A nova variante, que poderia atingir 80 metros, adicionaria aproximadamente 45 assentos, elevando a capacidade total para 410 passageiros. Essa expansão não é meramente técnica, mas uma resposta direta à demanda por redução do custo unitário de transporte por passageiro, pressionada por clientes-chave como a Emirates, cujo presidente Tim Clark apontou a insuficiência da atual oferta de capacidade para substituir os A380 aposentados. A competitividade reside na comparação direta com o Boeing 777-9, projetado para 426 lugares; sem essa expansão, o Airbus corre o risco de ceder o segmento de wide-body ultragrande ao rival americano.

Restrição de infraestrutura motriz: o dilema dos motores

A viabilidade técnica do A350-2000 esbarra em uma limitação física crítica: os motores Rolls-Royce Trent XWB-97 operam no limite de suas capacidades atuais e não possuem a potência necessária para elevar o peso adicional da fuselagem alongada. A solução depende de uma nova plataforma de propulsão, a UltraFan da Rolls-Royce, que promete uma redução de 10% a 25% no consumo de combustível em comparação com a geração atual. No entanto, o cronograma impõe uma restrição de tempo severa: mesmo com aprovação imediata, os novos motores só estarão disponíveis para operação por volta de 2033-2034, definindo o horizonte de entrada em serviço.

Expansão na segmentação regional: A220-500

Em paralelo, o Airbus estuda a extensão da família A220, seu segmento mais compacto, com a variante A220-500. Projetada para até 185 passageiros, essa aeronave visa atender a demanda por eficiência em rotas de média distância, atraindo companhias como Air France e AirAsia (que manifestou interesse em 150 unidades). A introdução desta aeronave levanta uma questão de portfólio interno, competindo diretamente com a família A320, mas oferecendo uma solução mais leve e moderna para reduzir custos operacionais em redes regionais densas.

Caso o "luz verde” seja dado em 2025, a entrada em operação em massa está prevista para 2033. Essa evolução alterará a dinâmica do mercado de frete aéreo de passageiros, potencialmente mantendo preços acessíveis em rotas saturadas através da maior capacidade por voo, mas exigirá investimentos significativos das companhias em renovação de frota e adaptação da infraestrutura aeroportuária para acomodar aeronaves de 80 metros. Até o momento, trata-se de um intenção estratégica condicionada à maturidade tecnológica dos motores e à confirmação de encomendas firmes por parte das grandes transportadoras.