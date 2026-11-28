A China General Nuclear (CGN) iniciou a construção de uma planta industrial para a lixiviação a pilha (heap leaching) de minério de urânio de baixo teor no complexo de Husab, na Namíbia. O objetivo é processar reservas geológicas que, até agora, eram consideradas economicamente inviáveis para extração pelos métodos convencionais.
O principal desafio em Husab, uma das maiores minas de urânio a céu aberto do mundo, reside na natureza do material granítico. A rocha possui uma estrutura densa e baixa permeabilidade. Historicamente, a CGN utilizava a lixiviação por agitação (stirring leaching), que exige moagem fina, mistura intensa com ácido sulfúrico em reatores e alta intensidade energética.
Devido às propriedades físico-químicas específicas desse minério, o processo de agitação revelou-se ineficiente e custoso. A energia gasta para misturar a massa densa tornava a extração dos veios de baixo teor deficitária. Consequentemente, uma fração significativa dos recursos do campo permanecia indisponível para o mercado, não por falta de demanda ou preço, mas por limitação tecnológica na recuperação do metal.
Para contornar essa barreira, a CGN está implementando a tecnologia de lixiviação a pilha. Diferente da agitação, que depende do movimento mecânico contínuo, este método opera pelo princípio da filtragem gravitacional e química:
O avanço crítico que viabiliza esse processo no caso de Husab foi o desenvolvimento de um sistema de controle preciso do equilíbrio ácido-base. Após testes laboratoriais e pilotos, a empresa reportou uma taxa de recuperação de urânio de 82%. Esse indicador aproxima a eficiência do método de pilha dos níveis obtidos pelo processo de agitação, mas com uma base de custos estruturalmente diferente para esse tipo específico de rocha.
O projeto percorreu as etapas de pesquisa e desenvolvimento (iniciadas em 2013), testes piloto e agora a fase de construção industrial. A etapa de P&D e validação custou aproximadamente US$ 20 milhões.
As especificações para a operação comercial são as seguintes:
Em 2024, a mina de Husab respondeu por aproximadamente 7% da produção global de urânio. Para a China, que mantém 58 reatores em operação e 32 em construção, garantir o acesso físico ao minério é uma prioridade estratégica. A estratégia estatal chinesa busca cobrir um terço da demanda doméstica por urânio através de participações diretas em minas estrangeiras e joint ventures. A expansão em Namíbia não aumenta apenas o volume, mas altera a base de custo de extração, transformando reservas de baixo teor em oferta negociável, o que pode influenciar a dinâmica de longo prazo no mercado global de insumos nucleares.
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