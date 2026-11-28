China transforma reservas de urânio inviáveis em oferta com lixiviação a pilha na Namíbia

A China General Nuclear (CGN) iniciou a construção de uma planta industrial para a lixiviação a pilha (heap leaching) de minério de urânio de baixo teor no complexo de Husab, na Namíbia. O objetivo é processar reservas geológicas que, até agora, eram consideradas economicamente inviáveis para extração pelos métodos convencionais.

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A restrição física da rocha e a falha do método de agitação

O principal desafio em Husab, uma das maiores minas de urânio a céu aberto do mundo, reside na natureza do material granítico. A rocha possui uma estrutura densa e baixa permeabilidade. Historicamente, a CGN utilizava a lixiviação por agitação (stirring leaching), que exige moagem fina, mistura intensa com ácido sulfúrico em reatores e alta intensidade energética.

Devido às propriedades físico-químicas específicas desse minério, o processo de agitação revelou-se ineficiente e custoso. A energia gasta para misturar a massa densa tornava a extração dos veios de baixo teor deficitária. Consequentemente, uma fração significativa dos recursos do campo permanecia indisponível para o mercado, não por falta de demanda ou preço, mas por limitação tecnológica na recuperação do metal.

Transição para a filtragem: como funciona a lixiviação a pilha

Para contornar essa barreira, a CGN está implementando a tecnologia de lixiviação a pilha. Diferente da agitação, que depende do movimento mecânico contínuo, este método opera pelo princípio da filtragem gravitacional e química:

Formação da pilha: O minério moído, com partículas de menos de 8 mm, é empilhado sobre uma base impermeabilizada, formando pilhas de até 9 metros de altura.

O minério moído, com partículas de menos de 8 mm, é empilhado sobre uma base impermeabilizada, formando pilhas de até 9 metros de altura. Aplicação da solução: Uma solução de ácido sulfúrico é bombeada sobre a pilha.

Uma solução de ácido sulfúrico é bombeada sobre a pilha. Percolação: O ácido atravessa lentamente a espessura da rocha, dissolvendo o urânio contido nos grãos.

O ácido atravessa lentamente a espessura da rocha, dissolvendo o urânio contido nos grãos. Coleta: A solução enriquecida, chamada de lixiviante, é coletada na base do sistema para a subsequente recuperação do metal.

O avanço crítico que viabiliza esse processo no caso de Husab foi o desenvolvimento de um sistema de controle preciso do equilíbrio ácido-base. Após testes laboratoriais e pilotos, a empresa reportou uma taxa de recuperação de urânio de 82%. Esse indicador aproxima a eficiência do método de pilha dos níveis obtidos pelo processo de agitação, mas com uma base de custos estruturalmente diferente para esse tipo específico de rocha.

Capacidade produtiva e investimento

O projeto percorreu as etapas de pesquisa e desenvolvimento (iniciadas em 2013), testes piloto e agora a fase de construção industrial. A etapa de P&D e validação custou aproximadamente US$ 20 milhões.

As especificações para a operação comercial são as seguintes:

Capacidade de processamento: 3,6 milhões de toneladas de minério por ano.

3,6 milhões de toneladas de minério por ano. Incremento de produção: Cerca de 500 toneladas de urânio metálico adicional por ano.

Cerca de 500 toneladas de urânio metálico adicional por ano. Investimento total: US$ 300 milhões, cobrindo a construção da planta de lixiviação e a unidade de produção de ácido associada.

US$ 300 milhões, cobrindo a construção da planta de lixiviação e a unidade de produção de ácido associada. Prazo de operação: Início previsto para o final de 2027.

Estratégia de oferta e segurança energética

Em 2024, a mina de Husab respondeu por aproximadamente 7% da produção global de urânio. Para a China, que mantém 58 reatores em operação e 32 em construção, garantir o acesso físico ao minério é uma prioridade estratégica. A estratégia estatal chinesa busca cobrir um terço da demanda doméstica por urânio através de participações diretas em minas estrangeiras e joint ventures. A expansão em Namíbia não aumenta apenas o volume, mas altera a base de custo de extração, transformando reservas de baixo teor em oferta negociável, o que pode influenciar a dinâmica de longo prazo no mercado global de insumos nucleares.