Emmanuel Macron classifica carne brasileira como dopada em encontro com agricultores franceses

O presidente da França, Emmanuel Macron, elevou a temperatura do comércio bilateral ao classificar a carne brasileira como "dopada”, celebrando a decisão da União Europeia (UE) de suspender a importação de produtos de origem animal do Brasil. A fala, ocorrida em encontro com o setor agrícola francês no Palácio do Eliseu, na última quarta-feira (25), transforma uma disputa técnica de fiscalização em um embate político direto, segundo apurou o G1.

Photo: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Эммануэль Макрон

Para o jornalista econômico, o ponto central aqui não é o adjetivo "dopada", mas a discrepância entre a retórica presidencial e a base técnica da suspensão. A União Europeia não baniu a carne brasileira por ter encontrado substâncias proibidas em lotes de produtos, mas sim por considerar que os mecanismos de fiscalização brasileiros sobre o uso de antimicrobianos não atendem integralmente aos padrões europeus. Ou seja: a punição não é sobre a entrega (o produto), mas sobre o processo (o controle sanitário).

Um dado crucial que expõe o caráter seletivo da medida é que, dentro do Mercosul, apenas o Brasil foi afetado. Argentina, Paraguai e Uruguai continuam com acesso ao mercado europeu, o que reforça a tese de protecionismo defendida pela indústria nacional.

O peso real da medida e a barreira técnica

A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) trouxe um número que relativiza a narrativa de "ameaça" aos produtores europeus: o mercado da UE representa apenas 5% das exportações brasileiras de carne bovina. Com esse volume, a indústria questiona por que o Brasil é tratado como um risco sistêmico, especialmente quando o país já implementou protocolos de rastreabilidade aprovados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Do lado técnico, a mudança nas regras é profunda. Enquanto a Cota Hilton (cortes nobres) já exigia a proibição de antimicrobianos durante toda a vida do animal, a Lista Trace - que movimenta a maior parte do volume — exigia a ausência de tais substâncias apenas nos 100 dias anteriores ao abate. A nova norma europeia estende essa exigência para todo o ciclo de vida do animal, o que exige uma reestruturação completa da certificação de origem e rastreabilidade.

O conflito entre a auditoria e a decisão política

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) apontou uma contradição interna no governo francês: enquanto Macron usa termos agressivos, a ministra da Agricultura da França, Annie Genevard, teria reconhecido o rigor da auditoria realizada no Brasil e o cumprimento das normas sanitárias.

O impasse agora se desloca para as datas: nos dias 7 e 8 de dezembro, autoridades europeias discutirão a reinclusão do Brasil na lista de exportadores de carne de frango e mel. A decisão anterior, prevista para 17 de novembro, foi adiada sob a justificativa de que diversos países solicitaram "esclarecimentos adicionais". Para a ABPA, esse adiamento é injustificável, dado que as informações já foram validadas por missões oficiais da própria UE em solo brasileiro.

Em resumo: o que Macron apresenta como uma vitória sanitária é, na prática, a imposição de um novo padrão de conformidade (ciclo de vida completo vs. 100 dias pré-abate) que serve como ferramenta de pressão política contra o acordo Mercosul-UE, em vigor provisoriamente desde maio.