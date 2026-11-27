AFP divulga lista de personalidades de 2026 com André Janones entre os cinco nomes

A Agência France-Presse (AFP) publicou nesta quinta-feira (26) a lista das cinco personalidades que definiram o cenário global em 2026. Mais do que um simples ranking, a relação da agência internacional mapeia figuras que estiveram no epicentro de rupturas políticas, crises econômicas e tensões sociais com eco mundial.

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Entre os nomes selecionados está o deputado federal André Janones (Rede-MG). O parlamentar brasileiro não entrou na lista por sua atuação legislativa formal, mas por ter redesenhado a engenharia da comunicação digital. A AFP destaca o papel decisivo de Janones na reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, especialmente após o primeiro turno, onde Flávio Bolsonaro (PL-RJ) liderava a disputa.

A peça-chave foi a criação do "Exército do Lula" via WhatsApp. O que começou com alguns milhares de voluntários expandiu-se para quase 11 milhões de pessoas em poucas semanas, transformando o aplicativo em uma central de comando para a disseminação de conteúdos e engajamento digital. Para a AFP, essa mobilização foi um fator determinante para a vitória de Lula no segundo turno.

O impacto do "método Janones" extrapolou as fronteiras do Brasil. A estratégia de subverter algoritmos e organizar massas digitais tornou-se referência para a esquerda global, inspirando campanhas do peronismo na Argentina, defensores de Pedro Sánchez na Espanha e apoiadores de Jean-Luc Mélenchon na França. Em entrevista à agência, Janones, de 42 anos, foi categórico: "Eu sei como burlar cada uma daquelas questões e algoritmos (…) e derrotar a extrema direita em qualquer parte do mundo".

Outros nomes da lista refletem as tensões geopolíticas e sociais do ano. Alice Huang, ex-diretora da Megaspeed International, tornou-se figura central em um escândalo de espionagem chinesa e contrabando de chips de IA da Nvidia para a China, driblando sanções dos EUA. O caso ganhou contornos dramáticos devido ao relacionamento de Alice com o CEO da Nvidia, Jensen Huang. A crise foi tamanha que Jensen chegou a renunciar ao cargo, recuando dias depois após a intervenção direta de Donald Trump.

No campo social, a espanhola Maricarmen Abascal tornou-se o rosto da crise habitacional na Europa. Aos 87 anos, a imagem de Maricarmen sendo removida de sua casa de 70 anos em uma maca — após um aumento abusivo de 275% no aluguel imposto por um fundo imobiliário — gerou revolta popular. Sua morte, ocorrida dias após o despejo, transformou-se em um catalisador de protestos contra a gestão de Pedro Sánchez.

No esporte, a AFP incluiu Gianni Infantino. O presidente da Fifa enfrentou a maior crise de sua gestão ao tentar comercializar direitos da Copa do Mundo para uma empresa ligada ao irmão do genro de Donald Trump. Embora a manobra tenha sido barrada pela Uefa, o episódio fragilizou a posição de Infantino para a reeleição de 2027, abrindo espaço para nomes como Kozo Tashima e Philippe Diallo.

Fechando a lista está o democrata Abdul El-Sayed, que fez história ao se tornar o primeiro muçulmano eleito para o Senado dos Estados Unidos, representando Michigan. A vitória de El-Sayed, conquistada com apoio de sindicatos e influenciadores, ocorreu sob forte resistência e ataques pessoais de Donald Trump e JD Vance. Em um gesto de ironia política, o senador eleito provocou Vance ao afirmar que o vice-presidente será obrigado a dar a posse a ele em janeiro.