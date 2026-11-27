Argentina em ruínas: o que transformou o país em um ciclo de crises permanentes

A trajetória econômica da Argentina é frequentemente descrita como um enigma, mas a análise dos dados revela um padrão de volatilidade extrema que beira o sistêmico. No livro Argentina para brasileiros: Un país de película (Editora Altabooks), a análise busca decifrar a mecânica por trás do fracasso de uma nação que possuía todos os indicadores iniciais para o desenvolvimento.

Photo: https://x.com/WhiteHouse/status/1978181525943292101 Хавьер Милей и Дональд Трамп

O cenário descrito não é apenas de instabilidade, mas de retrocesso estrutural. Nos últimos 45 anos, o país enfrentou ciclos que desafiam a lógica de qualquer economia saudável: duas crises de hiperinflação e, dato alarmante, a queda do Produto Interno Bruto (PIB) em 20 desses 45 anos. Isso significa que, em quase metade do período analisado, a economia argentina não apenas estagnou, mas contraiu, resultando em uma perda acumulada de riqueza e capacidade produtiva.

Esse declínio econômico caminha lado a lado com a instabilidade política e a violência institucional. O relato percorre desde as guerras civis do século XIX até a gestão atual de Javier Milei, pontuando a história com eventos traumáticos como a Guerra das Malvinas, o fenômeno dos 10 mil "desaparecidos" e assassinatos políticos que desestabilizaram a governança do país.

A obra, dividida em 14 capítulos cronológicos, tenta traduzir a complexidade desses indicadores econômicos para o público geral, transformando a frieza dos números em uma narrativa sobre a frustração de um país. O objetivo central é responder a uma pergunta fundamental: por que um Estado com tamanha dotação de recursos e capital humano convergiu para um estado de crise permanente?

Mais do que um relato histórico, a análise serve como um estudo de caso sobre como a descontinuidade institucional e a gestão econômica errática podem anular vantagens comparativas geográficas e sociais, transformando o potencial de brilho em um ciclo de sucessivos desastres.