A economia da cozinha na Índia: onde a falta de recursos transformou hábitos em crises de saúde

Na Índia, onde o ar da planície indo-gangética parece muitas vezes uma barreira densa, quase palpável, entre os residentes e o céu, a luta contra a poluição atmosférica vai para além das rigorosas regulamentações ambientais. O problema reside na necessidade humana mais básica e ancestral: cozinhar. De acordo com o Centro de Energia, Ambiente e Água (CEEW), a utilização de lenha, estrume seco e carvão continua a ser a principal fonte de partículas finas PM2,5 nas zonas mais poluídas da região. Esta zona estende-se desde o Punjab, a oeste, passando por Haryana, Delhi, Uttar Pradesh e Bihar, até Bengala Ocidental, a leste.

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Um botijão de gás como luxo

Estas percentagens escondem a realidade quotidiana de milhões de famílias. Apesar do lançamento do Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) em 2016, um programa governamental criado para fornecer ligações de gás gratuitas às famílias de baixos rendimentos, a situação não mudou fundamentalmente. Os investigadores do CEEW estimam que estes métodos de confeção tradicionais ainda representam 36% a 49% de todas as emissões primárias de PM2,5 na região. Além disso, embora o programa PMUY tenha reduzido as emissões domésticas em 15% no ano fiscal de 2025-2026, tal não foi suficiente para inverter a situação.

O paradoxo da transição energética moderna reside na economia. O especialista do CEEW, Abhishek Kar, explica: para muitas famílias, o custo da próxima recarga de gás torna-se um fardo insustentável. Isto resulta numa situação híbrida, e por vezes até forçada, em que o gás é utilizado apenas ocasionalmente, enquanto a lenha ou o carvão permanecem como combustível principal. O Inverno agrava duplamente este problema: o combustível é necessário não só para cozinhar, mas também para aquecimento, tornando uma transição "limpa" praticamente inacessível para os segmentos mais pobres da população.

Quando o Fogão Determina o Ambiente

Para compreender a dimensão do desafio, basta observar a estrutura de consumo energético de uma família indiana. A cozedura representa aproximadamente 80% do consumo total de energia de uma família. Isto significa que qualquer medida destinada a reduzir a poluição do ar deve começar na cozinha. Se o fogão continuar a queimar lenha, nenhuma outra medida de melhoria ambiental produzirá um efeito tangível à escala de um bairro ou cidade.

Os investigadores do CEEW propõem duas soluções específicas para este dilema. A primeira é ajustar o apoio governamental à sazonalidade. Defendem subsídios adicionais de inverno no âmbito do programa PMUY. A ideia é simples: tornar as recargas de gás mais acessíveis durante os períodos de pico de poluição do ar, quando a queima de combustíveis sólidos causa os maiores danos à saúde e à atmosfera. Isto transforma o imperativo ambiental numa ferramenta de apoio social, protegendo o orçamento familiar durante o período mais difícil do ano.

A segunda opção é uma alternativa tecnológica através da infraestrutura existente. A Índia possui uma rede com mais de 25.000 distribuidores de gás de petróleo liquefeito (GPL). O CEEW propõe-se utilizar este canal para vender fogões de indução e panelas de pressão elétricas certificadas a preços reduzidos. Os termos deste desconto estão ligados à responsabilidade ambiental: as famílias devem concordar em abdicar de dois dos seus quatro cilindros de gás subsidiados. Esta abordagem incentiva a transição para eletrodomésticos mais eficientes e limpos, aproveitando a logística já consolidada da indústria do gás para milhões de pessoas.

Estas propostas realçam um ponto importante: o problema da poluição do ar na Índia não se resume às emissões das fábricas ou dos automóveis. Trata-se do acesso a serviços básicos e das escolhas que as pessoas fazem quando avaliam os seus custos de sobrevivência. Enquanto a transição para combustíveis limpos estiver associada a dificuldades financeiras, continuará a ser um ideal inatingível para milhões de agregados familiares, e não uma realidade prática. As políticas que visam alterar a qualidade do ar precisam, antes de mais, de mudar a economia da cozinha.