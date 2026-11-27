E-commerce vira táxi: o plano insólito da Wildberries para dominar as ruas do Cazaquistão

O mercado de mobilidade urbana no Cazaquistão está prestes a passar por uma transformação estrutural, com a entrada de um novo e inesperado contendor: a plataforma de e-commerce Wildberries. A gigante russa do varejo online, conhecida por suas operações logísticas massivas e algoritmos agressivos, planeja lançar um serviço de táxi no país, segundo revelou Timur Khudaibergenov, fundador do aplicativo local Taxi. kz, em recente podcast. Não se trata de um projeto isolado; a estratégia da Wildberries de diversificar para serviços de mobilidade já está em marcha no Uzbequistão, Belarus e Quirguistão, com testes também em andamento na Armênia.

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A sinalização mais concreta dessa mudança de rota para o Cazaquistão veio, curiosamente, do lado de fora da própria empresa. Há cerca de um mês, a divisão local do marketplace contratou o ex-diretor do Yandex Go no país. Embora a Wildberries Kazakhstan tenha declarado à imprensa local que não pode revelar detalhes sobre planos de expansão de serviços, a movimentação de talentos é, no setor de tecnologia, o barulho mais claro que precede o lançamento. O momento exato da estreia do serviço de corridas no Cazaquistão permanece no limbo, mas a infraestrutura de recursos humanos está, aparentemente, sendo colocada no lugar.

O vazio deixado pelo gigante

Para entender por que a entrada de um player de e-commerce no setor de transportes é vista com tanto interesse, é preciso olhar para as fragilidades do mercado atual. O Cazaquistão tem demonstrado uma sensibilidade aguda às instabilidades de seus agregadores dominantes. Em outubro, uma falha técnica no "Yandex Go" gerou um colapso na oferta de veículos, o que disparou a demanda por alternativas como o inDrive. O resultado foi caótico: os preços das corridas em algumas regiões triplicaram temporariamente, provocando alertas do departamento de competição antitruste. Esse incidente expôs uma dependência perigosa de uma única infraestrutura digital para um serviço essencial.

Enquanto isso, o cenário competitivo ganha tons internacionais. Em junho, a capital Almaty recebeu o Green SM, um serviço de origem vietnamita que trouxe consigo uma frota de cerca de 500 SUVs elétricos VinFast VF 6. A chegada desses veículos representa não apenas uma nova opção de mobilidade, mas uma mudança na composição da frota, que tradicionalmente é dominada por sedãs a combustão. Parte desse parque veicular já começou a operar, sinalizando a entrada de capital estrangeiro em um segmento cada vez mais disputado.

A resposta estatal: infraestrutura sem cheques

Diante da crescente concentração de mercado e da dependência de plataformas estrangeiras, o governo cazaque adotou uma postura estratégica que mistura soberania tecnológica com pragmatismo financeiro. O país anunciou um pacote de apoio não financeiro para o Qajet Taxi, serviço nacional de transporte. Em vez de subsídios diretos — que poderiam distorcer o mercado ou onerar o orçamento público -, o Estado ofereceu o que é mais valioso para uma empresa de tecnologia em fase de escalada: acesso a recursos computacionais de ponta.

O Qajet Taxi ganhou permissão para utilizar a infraestrutura de servidores do governo, supercomputadores e, crucialmente, as soluções cartográficas oficiais do Estado. Isso elimina uma das maiores barreiras de entrada e custo operacional para aplicativos de map-based services, que frequentemente dependem de licenças caras de mapas globais. A condição, porém, é que a empresa atraia investimento privado para financiar seu desenvolvimento. É uma aposta do governo na capacidade de o ecossistema local conseguir capitalização própria, oferecendo apenas a espinha dorsal digital e os dados necessários para que a infraestrutura funcione.

Com a Wildberries testando seus algoritmos de logística urbana em outros mercados da Eurásia e o governo preparando terreno para o player nacional, o Cazaquistão se torna um laboratório vivo para modelos de mobilidade compartilhada. A competição promete ser feroz, não apenas pela participação de mercado, mas pela definição de quem controlará a infraestrutura digital que move a cidade. No fim das contas, a questão deixa de ser apenas sobre levar passageiros de A para B, e passa a ser sobre quem detém os dados, a frota e o código que rege essa logística diária.