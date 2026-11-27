O trabalhador romeno médio encerra sua vida profissional aos 32,7 anos, quase cinco anos antes da média da União Europeia, que é de 37,5 anos. Essa diferença na duração da carreira ativa, somada ao encolhimento populacional, coloca a Romênia em uma rota de colapso nos serviços públicos e na previdência, segundo relatório da Associação CFA da Romênia.
O impacto imediato é sentido no orçamento público: em 2025, a soma dos gastos com aposentadorias, saúde e cuidados de longa duração gerou um déficit de 5,07% do PIB. Na prática, um quinto da riqueza nacional é consumida para cobrir essas obrigações sociais, o que limita a capacidade do Estado de investir em infraestrutura ou defesa.
Para sustentar o sistema, o país enfrenta um problema de base: a diferença entre quem trabalha e quem efetivamente paga contribuições. Dos 7,69 milhões de pessoas ocupadas, apenas 5,75 milhões contribuem para a previdência. O restante da força de trabalho está concentrado em economias informais e agricultura de subsistência, operando fora do radar tributário.
A solução proposta pelos especialistas não passa pelo aumento de impostos para quem já paga, mas pela formalização de 1,74 milhão de novos contribuintes até 2035. Sem essa expansão da base, a necessidade de financiamento adicional saltará para 7,16% do PIB, agravando um déficit geral que já superou os 9% em 2024.
No entanto, existe um entrave administrativo: a indexação automática das aposentadorias aos salários. Esse mecanismo anula as tentativas de economia, forçando a necessidade de uma mudança na metodologia de cálculo para que a sustentabilidade fiscal seja real.
Na saúde, a ineficiência se manifesta na distribuição de recursos. Atualmente, 44% do orçamento é consumido por tratamentos hospitalares (estacionários), enquanto a prevenção recebe apenas 1% dos fundos — um valor três vezes menor que a média dos países da OCDE. O resultado concreto dessa escolha é a ausência de médicos de família em 1.055 localidades do país.
O cenário é agravado por um atraso na modernização da mão de obra. Apenas 27,7% da população possui habilidades digitais básicas e apenas 5,2% das empresas utilizam inteligência artificial. Para os especialistas, a janela de oportunidade para reformar a base produtiva e a previdência fecha-se entre 2027 e 2035, antes que a população caia para 15 milhões de habitantes em 2070, elevando a proporção para 56 aposentados para cada 100 trabalhadores.
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Equipamentos de comunicações por satélite foram distribuídos às sedes das juntas de freguesia em Portugal para responder a situações de emergência, com custos mensais a cargo das autarquias locais.