Espanha nega envio de gás argelino a Marrocos via GME

A Espanha opera atualmente o gasoduto Magrebi-Europa (GME) em modo reverso para suprir o mercado de Marrocos, mas garante que o volume de gás transportado por essa via não tem origem na Argélia. A afirmação foi feita por Arturo Gonzalo, diretor-geral da Enagás, a empresa responsável pela rede de transporte de gás na Espanha.

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O mecanismo de transporte e a origem do recurso

Desde novembro de 2021, quando a Argélia interrompeu o fluxo de gás pelo GME, a infraestrutura deixou de ser um canal de importação para a Espanha e tornou-se uma rota de exportação para Marrocos. No entanto, o custo e a logística desse fluxo não envolvem a redistribuição do gás argelino importado por Madri.

De acordo com Gonzalo, o gás que chega a Marrocos via GME provém de navios de propriedade marroquina que trazem o recurso de outras fontes internacionais. O volume é injetado na rede espanhola apenas para a transposição física até o destino final. A Enagás afirma que a ausência de gás argelino nessas remessas é comprovada por sistemas de rastreamento comercial.

Restrições contratuais e o fluxo Medgaz

A precisão sobre a origem do insumo é central devido ao funcionamento do gasoduto Medgaz, que conecta a Argélia diretamente à Espanha. Em abril de 2022, o Ministério da Energia da Argélia notificou Madri de que a revenda de gás argelino para Marrocos constituiria uma violação de contrato.

O mecanismo de pressão estabelecido por Argel é a rescisão dos contratos de fornecimento da Sonatrach com clientes espanhóis, caso seja detectada a alteração do destino final do recurso. Para evitar a interrupção do suprimento via Medgaz, a Espanha mantém a separação rigorosa entre o gás importado da Argélia e o volume transportado para Marrocos.

Contexto da infraestrutura

O gasoduto Magrebi-Europa, que atravessa o território marroquino para chegar à Espanha, foi desativado por decisão da Argélia em novembro de 2021, após o rompimento das relações diplomáticas entre Argel e Rabat. A operação em modo reverso pela Espanha surge como uma adaptação logística para que Marrocos mantenha o acesso ao gás através de terceiros fornecedores, sem utilizar a malha de suprimentos argelina.