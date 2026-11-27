Tajiquistão formaliza saída do Tribunal Penal Internacional

O governo do Tajiquistão formalizou o pedido de saída do Tribunal Penal Internacional (TPI), removendo a obrigação jurídica de cumprir mandados de prisão emitidos pela corte. O movimento ocorre imediatamente após a visita do presidente russo Vladimir Putin a Duchambe, realizada entre 19 e 20 de novembro.

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A decisão elimina o risco legal formal de que o país seja questionado por descumprir o Estatuto de Roma. Desde 2023, o TPI mantém um mandado de prisão contra Putin por crimes relacionados à deportação de crianças da Ucrânia, o que obrigaria, em tese, qualquer Estado-membro a deter o líder russo em seu território. Durante a recente visita, o Tajiquistão ignorou o mandado alegando imunidade diplomática; a saída da organização agora torna essa recusa definitiva e institucional.

Dependência material e custo político

A movimentação reflete a dependência do Tajiquistão em relação à Rússia, que atua como o principal pilar de segurança e estabilidade econômica do país. A relação é sustentada por três eixos concretos: a presença militar russa para a manutenção da segurança interna, a dependência de mercados para migrantes tajiques e a cooperação econômica bilateral. O custo de manter a adesão ao TPI tornou-se superior ao benefício de pertencer ao sistema jurídico internacional, dado que a lealdade ao Kremlin é a garantia da sobrevivência da infraestrutura de segurança do Estado.

Enquanto o Ministério das Relações Exteriores da Rússia apoiou a medida sob a justificativa de soberania, a União Europeia, através da chefe de política externa Kaja Kallas, alertou que a decisão impacta a base de relações entre a UE e Duchambe, que se sustentava na adesão ao direito internacional.

Prazo de desvinculação

A saída não é imediata. De acordo com o Artigo 127 do Estatuto de Roma, o processo de desfiliação leva um ano para ser concluído. Portanto, o Tajiquistão permanece formalmente vinculado às obrigações do tribunal até 20 de novembro de 2027, embora a sinalização política já tenha alterado a disposição do país em executar ordens da corte.

Com este passo, o Tajiquistão torna-se o quarto país a anunciar a saída do TPI, juntando-se ao Chade, Nauru e Venezuela.