Rosatom entrega à Cihina combustível nuclear para o oitavo bloco de Tianwan

A usina nuclear de Tianwan, na província de Jiangsu, China, caminha para se tornar a maior planta atômica do mundo com a entrada em operação do seu oitavo bloco energético. A unidade será alimentada por combustível nuclear fornecido pela TVEL, braço de combustíveis da estatal russa Rosatom, destinado à carga inicial do reator VVER-1200 de geração 3+.

Photo: commons.wikimedia.org by 藤谷良秀, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ электростанция в Китае

Capacidade instalada e escala sistêmica

Com a ativação do oitavo bloco, a potência instalada total de Tianwan atingirá aproximadamente 9 GW. Esse salto de capacidade coloca a usina no grupo das dez maiores centrais elétricas do planeta, sendo superada apenas por gigantescas hidrelétricas na China e na América do Sul. A infraestrutura da planta reflete a influência do projeto russo, com seis dos oito blocos baseados nas tecnologias VVER-1000 e VVER-1200.

Fluxo de suprimentos e logística de carga

A produção do combustível foi centralizada na Planta de Concentrados Químicos de Novosibirsk (NZHK), que entregou não apenas a carga inicial para o núcleo do reator, mas também um volume estratégico de conjuntos termo-ionizantes para reserva operacional. O fornecimento integra um contrato de longo prazo firmado em julho de 2019 entre a TVEL e as corporações chinesas CNSP e CNEIC, ambas vinculadas à CNNC (Corporação Nuclear Nacional da China).

Dinâmica de exportação e expansão de rede

A entrega para o bloco nº 8 faz parte de um ciclo intensivo de exportações. Desde o final de 2025, a Rússia já forneceu três núcleos de reatores VVER-1200: para os blocos nº 7 e 8 de Tianwan e para o bloco nº 3 da usina de Xuidapu. A próxima etapa do cronograma prevê a fabricação e aceitação da carga inicial para o quarto bloco de Xuidapu até o final de 2026.

Para o setor industrial russo, esse fluxo representa um volume recorde de entregas de combustível nuclear para um único país em um único ano, consolidando a dependência técnica da China em relação ao design dos reatores VVER e expandindo a base para a exportação de serviços além do ciclo padrão de combustível.