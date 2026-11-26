Bogotá fecha portas ao Sul Global: mudança de rumo isola país de alternativas de crédito

O governo da Colômbia interrompeu oficialmente qualquer processo de adesão ao bloco BRICS e ao Novo Banco de Desenvolvimento (NBD). A decisão, comunicada pelo Ministério das Relações Exteriores e divulgada pela emissora TeleSUR, anula as iniciativas de aproximação iniciadas durante a gestão de Gustavo Petro.

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Na prática, a medida significa que Bogotá não dará continuidade aos trâmites administrativos já em curso, nem abrirá novas rodadas de negociações para ingressar na instituição financeira sediada em Xangai. O governo do presidente Abelardo de la Espriella estabeleceu que o país "não tomará nenhuma medida" para a adesão, encerrando a tentativa de diversificar as fontes de financiamento para infraestrutura e desenvolvimento sustentável através do Banco dos BRICS.

O comunicado oficial não detalha as razões políticas ou econômicas para a desistência. O que foi definido é a mudança de diretriz: o governo agora vincula sua estratégia de cooperação internacional ao Plano Nacional de Desenvolvimento para o período de 2026 a 2030.

Embora o governo afirme que buscará assistência técnica e recursos em "outras instituições multilaterais e parceiros internacionais", não foram nomeados quais organismos ou países substituirão o NBD no cronograma de prioridades. O resultado imediato é a manutenção da dependência de estruturas financeiras tradicionais, descartando a alternativa de crédito oferecida pelos fundadores do bloco (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) e seus membros recentes.

Esta mudança marca uma ruptura procedimental na política externa colombiana. Enquanto a administração anterior buscava reduzir a influência unilateral de potências ocidentais na América Latina via Sul Global, a gestão atual remove a Colômbia da fila de espera do NBD, suspendendo a transição para um modelo de financiamento multilateral alternativo.