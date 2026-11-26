Brasil e Paraguai acordam devolução de recursos de Itaipu e revisam tratado

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, cumpriu agenda em Assunção nesta quarta-feira (25/11) para formalizar a reaproximação diplomática com o novo governo paraguaio. O encontro com o presidente Pedro Alliana e o chanceler Rubén Ramírez Lezcano marca a transição institucional após a saída de Santiago Peña.

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O ponto central da pauta imediata foi a recuperação de ativos financeiros. O governo do Paraguai garantiu ao Brasil a devolução dos recursos da Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional que estavam depositados no Ueno Bank, instituição envolvida em crise bancária no país. A estabilidade desses fundos era a principal preocupação do governo Lula diante da volatilidade política recente em Assunção.

No campo normativo, Brasil e Paraguai acordaram avançar na revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu. Este documento é o mecanismo que define as regras financeiras e comerciais para a exploração da usina. Para transformar a intenção política em norma técnica, foi programada uma reunião entre equipes especialistas dos dois países. Atualmente, vigora o acordo de abril de 2024, que fixou a tarifa em US$ 19,28 por kW mensais até o fim de 2026.

A agenda de implementação conjunta também incluiu metas de infraestrutura e segurança:

Logística: Plano de melhoria do tráfego nas pontes da Amizade e da Integração, além da conclusão da ponte Carmelo Peralta-Puerto Murtinho e a gestão da hidrovia Paraguai-Paraná.

Plano de melhoria do tráfego nas pontes da Amizade e da Integração, além da conclusão da ponte Carmelo Peralta-Puerto Murtinho e a gestão da hidrovia Paraguai-Paraná. Defesa: Cooperação operacional no combate ao crime organizado transnacional.

Cooperação operacional no combate ao crime organizado transnacional. Mercado Comum: Alinhamento sobre as negociações comerciais do Mercosul com a União Europeia.

A etapa final de consolidação desta nova fase bilateral ocorrerá em dois momentos: no encontro entre Lula e Alliana durante a Cúpula do Mercosul, em 4 de dezembro em Montevidéu, e em uma visita oficial do presidente paraguaio a Brasília, em data a ser confirmada.