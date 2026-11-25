Conferência Episcopal Italiana divulga primeiro relatório sobre abusos de clérigos

A Conferência Episcopal Italiana divulgou nesta quarta-feira (25) o primeiro relatório sobre abusos sexuais cometidos por clérigos no país. O documento registra pelo menos 356 padres, professores de religião e catequistas que abusaram de 385 menores entre 2001 e 2021. Elaborado pela Universidade de Bolonha com base em arquivos eclesiásticos de 198 das 226 dioceses italianas, o relatório foi classificado como “piloto” pela própria CEI, pois não inclui casos não investigados pela Igreja, denúncias feitas apenas à polícia ou ocorrências nunca relatadas. Apenas 133 dioceses apresentaram registros, as demais 65 não informaram qualquer caso. O presidente da CEI, Matteo Zuppi, afirmou que os abusos representam “uma ferida aberta no corpo da Igreja” e criticou quem minimiza o problema.

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Entre os 356 acusados, 44,6% foram transferidos de local de ministério e 12,4% mudaram de função após as denúncias. A Rede de Abuso, organização de vítimas, contestou a abrangência do relatório e a ausência

Se as 28 dioceses que ainda não enviaram dados e as 65 que declararam não ter registros vierem a fornecer informações completas, o número total de casos pode aumentar, dependendo da decisão das dioceses de abrir seus arquivos e da existência de denúncias já arquivadas fora da estrutura eclesiástica.