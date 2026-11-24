China lança primeiro estrangeiro ao espaço em missão tripulada na estação Tiangong

A China acaba de romper a exclusividade de sua elite espacial. Nesta quarta-feira (25), o lançamento da espaçonave Shenzhou-24, partindo do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, não foi apenas mais uma operação de rotina da CMSA (Agência Espacial Tripulada da China), mas a concretização de uma mudança geopolítica orbital: a entrada do primeiro estrangeiro em uma missão tripulada chinesa.

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O paquistanês Muhammad Zeeshan Ali viaja ao lado do comandante Tang Hongbo e do engenheiro de voo Wu Yi. O lançamento, impulsionado por um foguete Longa Marcha-2F, ocorreu às 8h18 (horário de Pequim) e foi classificado como um "sucesso completo" pela agência estatal Xinhua. A precisão técnica é notável — a separação do veículo lançador ocorreu dez minutos após a decolagem, colocando a tripulação na órbita prevista para a manobra de acoplamento à estação Tiangong.

Mas o ponto central aqui não é a engenharia do foguete, e sim a logística da permanência. Enquanto os chineses Tang e Wu devem orbitar por cerca de seis meses — juntando-se a Zhu Yangzhu, que já cumpre a meta de um ano de experimentos na estação -, a estadia de Ali será breve. O astronauta paquistanês retornará à Terra a bordo da Shenzhou-23, acompanhado por dois tripulantes da equipe anterior.

Essa diferença de tempo revela que a missão de Ali é, acima de tudo, um símbolo de cooperação técnica e política. O conteúdo científico, no entanto, é substancial. Estão programados mais de 90 experimentos, incluindo quatro projetos bilaterais entre China e Paquistão em biotecnologia e ciência dos materiais. O detalhe mais fascinante é o estudo de cianobactérias fotossintéticas conduzido por Ali: observar como esses microrganismos reagem à microgravidade é um passo concreto para entender a viabilidade de processos biológicos em futuras missões espaciais profundas.

Para quem acompanha a corrida espacial, o significado vai além da ciência. Ao abrir a Tiangong para estrangeiros, Pequim deixa claro que sua estação não é apenas um bastião de soberania tecnológica, mas uma alternativa viável e aberta à Estação Espacial Internacional (ISS). A escolha do Paquistão como primeiro parceiro tripulado não é coincidente, mas reflete a profundidade da aliança estratégica entre os dois países.

Com este voo, a China soma 32 astronautas em seu histórico (31 nacionais e agora o primeiro internacional) e atinge a marca de 680 lançamentos da família Longa Marcha. O resultado imediato é a validação da capacidade de operação conjunta; o resultado a longo prazo será a consolidação da Tiangong como um centro de pesquisa global, ditado pelas regras de Pequim.