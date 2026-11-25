Entrada proibida no Brasil pesa: conselheiro dos EUA cai em meio a investigações no Congresso

Darren Beattie, o conselheiro sênior de política para o Brasil no Departamento de Estado dos Estados Unidos, deixou o cargo. A saída do diplomata ocorre em um momento de reconfiguração política, menos de um mês após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro nas eleições presidenciais brasileiras e em meio a derrotas republicanas nas legislativas dos EUA.

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A saída de Beattie encerra a existência de um posto que, até fevereiro de 2026, não existia na estrutura diplomática estadunidense: um representante dedicado especificamente à interlocução com o Brasil. Na prática, Beattie funcionou como a ponte institucional entre a administração republicana e o núcleo do bolsonarismo, mantendo canais diretos com Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo.

Durante sua gestão, a atuação de Beattie materializou-se em ações concretas de pressão sobre o Judiciário brasileiro. O ponto mais alto foi a imposição de sanções financeiras contra o ministro Alexandre de Moraes, via Lei Magnitsky — medidas que foram revogadas em dezembro de 2025 após a normalização das relações entre a Casa Branca e o governo Lula.

A trajetória de Beattie no cargo também foi marcada por um bloqueio operacional: o governo brasileiro proibiu sua entrada no território nacional em março deste ano. A decisão do presidente Lula foi uma resposta direta ao cancelamento do visto do ministro Alexandre Padilha por parte dos EUA. O governo brasileiro justificou a medida alegando que Beattie teria falseado a finalidade de sua viagem, omitindo reuniões com Flávio Bolsonaro e a intenção de visitar Jair Bolsonaro na prisão.

Internamente, a atuação do conselheiro gerou um conflito de competências e questionamentos no Congresso dos EUA. Parlamentares democratas, incluindo os senadores Jeanne Shaheen, Tim Kaine e Peter Welch, acusaram formalmente a administração republicana de tentativa de interferência no processo eleitoral brasileiro, citando Beattie como peça central de uma estratégia para favorecer a família Bolsonaro.

Além da articulação política, Beattie tentou implementar mudanças na classificação de segurança, defendendo a tipificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, proposta que encontrou resistência do governo brasileiro.

Com a saída de Beattie, o Departamento de Estado não detalhou quem assumirá a pasta ou se a função de conselheiro específico para o Brasil será mantida, enquanto o governo republicano lida com as investigações democratas sobre a ingerência externa no Brasil.