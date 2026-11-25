Queda de subsídios gera risco de suporte em baterias solares na Austrália

O consumidor australiano que planeja instalar baterias domésticas de energia solar agora encontra um mercado marcado por preços artificialmente baixos, mas com um risco crescente: a perda de garantias e do suporte técnico. O cenário é resultado de uma instabilidade nas regras de subsídio governamentais que forçou as empresas a liquidarem estoques para evitar a falência.

Photo: commons.wikimedia.org by SayCheeeeeese, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнечные батареи

A engrenagem do subsídio e a queda na demanda

O ponto de ruptura ocorreu com o programa de subsídios para baterias domésticas (Cheaper Home Batteries Program — CHBP). A política criou um incentivo financeiro que alterou a decisão de compra do consumidor: a instalação de baterias, que antes ocorria em apenas 20% dos casos de montagem de painéis solares, tornou-se a prioridade. No entanto, a mudança nas condições do programa em maio de 2026 provocou um efeito inverso imediato, com a queda de 80% nos pedidos em apenas um mês.

Para o distribuidor e instalador, a falta de um período de transição entre a regra antiga e a nova tornou a operação inviável. Sem tempo para ajustar a logística e a escala de funcionários, as empresas ficaram com armazéns cheios de equipamentos que deixaram de ter saída rápida.

Do estoque ao prejuízo operacional

Com estoques acumulados para seis meses de operação, os distribuidores passaram a vender equipamentos com preços 20% abaixo do custo para tentar recuperar capital de giro. Essa guerra de preços impacta diretamente a sustentabilidade do serviço:

Redução de suporte: A queda nas margens de lucro obriga os varejistas a cortarem gastos com a manutenção e o atendimento ao cliente.

A queda nas margens de lucro obriga os varejistas a cortarem gastos com a manutenção e o atendimento ao cliente. Risco de crédito: Seguradoras estão elevando prêmios e reduzindo limites de crédito para as empresas do setor, dificultando a manutenção financeira mesmo de negócios sólidos.

Seguradoras estão elevando prêmios e reduzindo limites de crédito para as empresas do setor, dificultando a manutenção financeira mesmo de negócios sólidos. Instabilidade jurídica: O surgimento de "falências fênix", onde empresas fecham com dívidas para reabrir sob novo nome, deixa o cliente final sem amparo legal para acionar garantias.

O impacto na rede elétrica e no cidadão

A fragilidade do setor não afeta apenas quem compra o equipamento. Baterias domésticas funcionam como estabilizadores da rede elétrica nacional, reduzindo a carga em horários de pico e impactando a redução dos preços do atacado de energia para toda a população. Quando a cadeia de instalação colapsa ou perde qualidade, a eficiência de todo o sistema energético do país é comprometida.

Para que o serviço volte à normalidade, a indústria aponta a necessidade de substituir subsídios impulsivos por uma estratégia de longo prazo, evitando que a transição energética dependa de ciclos de "boom e quebra" que afastam investidores e prejudicam o consumidor final.