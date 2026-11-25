O consumidor australiano que planeja instalar baterias domésticas de energia solar agora encontra um mercado marcado por preços artificialmente baixos, mas com um risco crescente: a perda de garantias e do suporte técnico. O cenário é resultado de uma instabilidade nas regras de subsídio governamentais que forçou as empresas a liquidarem estoques para evitar a falência.
O ponto de ruptura ocorreu com o programa de subsídios para baterias domésticas (Cheaper Home Batteries Program — CHBP). A política criou um incentivo financeiro que alterou a decisão de compra do consumidor: a instalação de baterias, que antes ocorria em apenas 20% dos casos de montagem de painéis solares, tornou-se a prioridade. No entanto, a mudança nas condições do programa em maio de 2026 provocou um efeito inverso imediato, com a queda de 80% nos pedidos em apenas um mês.
Para o distribuidor e instalador, a falta de um período de transição entre a regra antiga e a nova tornou a operação inviável. Sem tempo para ajustar a logística e a escala de funcionários, as empresas ficaram com armazéns cheios de equipamentos que deixaram de ter saída rápida.
Com estoques acumulados para seis meses de operação, os distribuidores passaram a vender equipamentos com preços 20% abaixo do custo para tentar recuperar capital de giro. Essa guerra de preços impacta diretamente a sustentabilidade do serviço:
A fragilidade do setor não afeta apenas quem compra o equipamento. Baterias domésticas funcionam como estabilizadores da rede elétrica nacional, reduzindo a carga em horários de pico e impactando a redução dos preços do atacado de energia para toda a população. Quando a cadeia de instalação colapsa ou perde qualidade, a eficiência de todo o sistema energético do país é comprometida.
Para que o serviço volte à normalidade, a indústria aponta a necessidade de substituir subsídios impulsivos por uma estratégia de longo prazo, evitando que a transição energética dependa de ciclos de "boom e quebra" que afastam investidores e prejudicam o consumidor final.
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O processo exige sete horas de espera, sendo o intervalo final em temperatura ambiente essencial para a maleabilidade sem romper as dobras de gordura.