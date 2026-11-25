Hungria investe 600 milhões de euros em retenção de umidade no solo

A Hungria planeja alocar 600 milhões de euros para implementar sistemas de retenção de umidade no solo e modernizar a infraestrutura hídrica, buscando mitigar os efeitos de secas extremas no país. O foco operacional não está na construção de novas barragens, mas na capacidade do solo e da vegetação de reter água no próprio terreno, reduzindo a dependência de obras de engenharia hidráulica e combatendo a erosão.

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Ativos técnicos e cooperação operacional

Para viabilizar a transição do planejamento para a execução, foram estabelecidos acordos de transferência de conhecimento e técnica. O Instituto de Pesquisa de Desertos Jacob Blaustein e a Universidade Técnica Húngara iniciaram um programa de pesquisa conjunta e intercâmbio de especialistas para adaptar a gestão do ciclo da água ao cenário húngaro. Paralelamente, a Universidade de Sopron e o Centro de Inovação Kinneret concentram a atuação na reabilitação de paisagens e na implementação de sistemas de irrigação de precisão para reduzir a perda de biomassa.

Gargalos de infraestrutura e gestão

O gargalo identificado na gestão hídrica húngara reside na obsolescência das redes e na baixa eficiência da retenção natural de água. Para enfrentar isso, a cooperação com a empresa estatal israelense Mekorot visa a introdução de tecnologias de purificação de água e produção de biogás para a reforma do saneamento básico e serviços urbanos. A aplicação de Inteligência Artificial para a gestão do ambiente urbano também foi pautada como ferramenta para otimizar o fluxo de recursos e reduzir desperdícios nas redes de distribuição.

Escopo da capacidade pretendida

A iniciativa, coordenada pelo KKL-JNF, busca transformar a abordagem húngara de resposta a catástrofes climáticas em um sistema de projeto proativo. O resultado esperado é a criação de uma infraestrutura capaz de sustentar a agricultura e o consumo urbano sob condições de escassez hídrica, utilizando a retenção no solo como a principal camada de resiliência do sistema nacional.