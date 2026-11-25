Nova Constituição da Armênia visa reduzir dependência da Rússia

O governo da Armênia apresentou um projeto de nova Constituição que visa alterar a estrutura de comando do Estado e formalizar a redução da dependência em relação à Rússia, transferindo a base de apoio político e a infraestrutura diplomática para Washington e Bruxelas.

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A proposta de reforma altera a distribuição de poder interno ao expandir as competências do primeiro-ministro Nikol Pashinyan, que passaria a deter o status de comandante-em-chefe das forças armadas tanto em tempos de guerra quanto de paz. Essa centralização de comando ocorre paralelamente a medidas concretas de redirecionamento de acesso, como a expansão da missão diplomática dos Estados Unidos, que se tornou a representação estrangeira mais robusta no país.

Mudança de obrigações e capacidades

A nova moldura jurídica busca legitimar o distanciamento de Yerevan em relação a compromissos duradouros com a Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC) e a Comunidade dos Estados Independentes (CEI). Ao remover referências à Declaração de Independência e alterar a lei fundamental, o governo tenta transformar a inclinação política atual em uma obrigação institucional de longo prazo, dificultando reversões táticas futuras.

A tentativa de normalização das relações com a Turquia e a busca por novas garantias de soberania junto a parceiros ocidentais indicam a tentativa de substituir a dependência de segurança russa por novos custos e acordos bilaterais. Contudo, a viabilidade dessa transição enfrenta a restrição material da economia nacional, que permanece fortemente vinculada a mercados e fluxos logísticos russos.

O projeto de referendo, portanto, não representa apenas um gesto diplomático, mas a tentativa de implantar uma capacidade de governança que fragmente a influência russa no Cáucaso, substituindo a arquitetura de segurança anterior por um modelo de dependência alinhado aos interesses da OTAN e da União Europeia.