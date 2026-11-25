Governo e oposição da Venezuela fecham acordo sobre ativos, leis e Essequibo

O governo da Venezuela e setores da oposição encerraram, nesta segunda-feira (23), em Caracas, o quarto ciclo de diálogos nacionais. Mais do que um simples encontro diplomático, a rodada resultou em um pacote de entendimentos que toca em pontos sensíveis da soberania nacional, a arquitetura jurídica do país e a recuperação de ativos financeiros no exterior.

Photo: commons.wikimedia.org by Alexcocopro, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Каракас, Венесуэла

O documento final, assinado por Jorge Rodríguez (Governo Nacional) e Dinorah Figuera (representante da Assembleia Nacional de 2015), sinaliza uma tentativa de estabilização institucional. As negociações, que duraram dez dias no Hotel Gran Meliá, estabeleceram compromissos que vão desde a regularização de concessões de mídia até a reforma de leis contra o terrorismo.

Soberania e Ativos: Essequibo e o Ouro Britânico

Um dos pontos mais fortes do acordo é a convergência absoluta sobre a região de Essequibo. Ambas as partes reafirmaram a nulidade da Sentença Arbitral de Paris de 1899 e a validade do Acordo de Genebra de 1966. Esse alinhamento mostra que, apesar das divergências internas, a defesa do território disputado com a Guiana permanece como prioridade estratégica absoluta para Caracas.

No campo financeiro, o diálogo trouxe de volta a pauta do ouro venezuelano retido no Reino Unido. As delegações planejam reuniões com autoridades britânicas para tentar destravar a disputa sobre a legitimidade de quem deve controlar as reservas depositadas no Banco da Inglaterra, um impasse que afeta diretamente a liquidez e a economia do país.

Revisão Jurídica: Do Combate ao Ódio à Participação Política

A agenda legislativa proposta busca reduzir a margem de discricionariedade do Estado em leis que têm sido alvo de críticas internacionais. O destaque é a intenção de reformar a Lei Orgânica contra a Delinquência Organizada e o Financiamento ao Terrorismo, com a meta de aprovação até 2026, visando adequar a norma a padrões internacionais e evitar interpretações amplas demais.

Além disso, as partes concordaram em revisar a Lei Constitucional contra o Ódio, propondo a descriminalização de certas condutas e a substituição de punições severas por medidas socioeducativas. No campo partidário, a proposta é criar uma Defensoria de Garantias de Participação Política para proteger os direitos de cidadãos e organizações na vida pública.

Comunicação e Judiciário

O acordo também ataca a questão do pluralismo informativo. Foi acordada a regularização das concessões de rádio e TV, mencionando veículos de diferentes espectros, como Globovisión, VTV, Venevisión e Televen. Além disso, a Conatel deverá revisar as medidas administrativas impostas à TV por assinatura.

No Judiciário, o avanço é quantitativo: as delegações reportaram a indicação de 1.343 pessoas para cargos no Supremo Tribunal de Justiça, na Inspetoria Geral dos Tribunais e na Escola da Magistratura, seguindo o cronograma constitucional de renovação do sistema.

Embora a assinatura do documento marque um passo adiante, a eficácia dessas medidas depende agora de trâmites parlamentares e negociações externas. O próximo encontro está previsto para dezembro, quando será avaliado o progresso real dessas promessas.