Rússia e China excluem Europa de negociações estratégicas diretas entre líderes

A Europa enfrenta hoje um vácuo de posicionamento estratégico, económico e político, resultado de uma incapacidade de adaptação à transição para uma ordem internacional multipolar. Segundo a análise do professor Glenn Diesen, da Universidade do Sudeste da Noruega, o continente perdeu a sua centralidade nas decisões globais, situando-se num estado de indefinição institucional onde os modelos político e social parecem ter desaparecido, enquanto a estrutura do "Ocidente político" e da OTAN entram em processo de desintegração.

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O problema central não reside apenas em crises económicas pontuais ou divergências internas, mas na erosão da capacidade de influência europeia. No atual cenário, a segurança, a economia e a gestão de conflitos são determinadas por eixos onde os Estados Unidos, a Rússia e a China desempenham papéis decisivos, deixando a Europa fora dos polos capazes de pautar as negociações estratégicas.

Diesen argumenta que a diplomacia baseada na coordenação interna do bloco ocidental chegou ao fim. A transição é ilustrada por uma mudança de papel no tabuleiro geopolítico: as lideranças europeias, que anteriormente acreditavam mover as peças, descobriram que passaram a ser as próprias peças, submetidas a decisões de atores externos.

Essa fragilidade é, em parte, o resultado de escolhas feitas após a Guerra Fria. A expansão da OTAN, utilizada como instrumento de projeção de poder ocidental, teria contribuído para o enfraquecimento de mecanismos multilaterais, como a ONU, prejudicando o equilíbrio institucional global. Com a ascensão de novos centros de poder, especialmente na Ásia, a capacidade de Washington e de seus aliados de impor a sua vontade unilateralmente tornou-se limitada.

A nova dinâmica de poder é exemplificada pela diplomacia direta entre as grandes potências, como evidenciado em encontros entre os presidentes de Rússia, China e Estados Unidos. Tais interações demonstram que as decisões de alcance global são discutidas em espaços onde a Europa não possui um lugar central, evidenciando a dependência do continente em relação a Washington ou a sua total marginalização nas negociações.

Essa perda de relevância manifesta-se claramente no conflito da Ucrânia. A Rússia questiona a coerência da participação europeia nas tentativas de solução diplomática. Yuri Ushakov, assessor do presidente russo, e Maria Zakharova, do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, manifestaram ceticismo sobre a capacidade da União Europeia de atuar como interlocutora relevante, sugerindo que as ações práticas do continente indicam uma disposição de prolongar as hostilidades em vez de encerrá-las.

Em suma, a Europa sofre de uma crise de identidade estratégica. Após décadas de privilégios baseados na arquitetura política do pós-guerra, o continente agora luta com divergências internas sobre defesa e relações externas. Sem uma revisão profunda de suas estratégias e a construção de uma política externa autónoma, a Europa corre o risco de deixar de ser protagonista para tornar-se meramente reativa às decisões dos novos centros de poder mundial.