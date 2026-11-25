Irã condiciona retomada de diálogos com EUA ao cumprimento de sete exigências

O governo do Irã estabeleceu um bloqueio diplomático rigoroso: não haverá retomada de conversas com Washington enquanto sete condições específicas não forem integralmente atendidas. O anúncio foi feito por Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente do Parlamento iraniano e principal negociador do país, que descartou qualquer medida unilateral de aproximação.

Photo: commons.wikimedia.org by Mina Noei, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Иранские военнослужащие

Na prática, Teerã transformou a pauta diplomática em uma lista de exigências concretas e prévias. Entre os pontos indispensáveis estão:

O fim do bloqueio naval norte-americano aos portos iranianos;

A suspensão total das sanções econômicas;

A liberação de fundos iranianos congelados no exterior;

O encerramento de hostilidades em todas as frentes;

Uma declaração formal de término da guerra.

Enquanto Ghalibaf condiciona o diálogo a essas mudanças, a resposta imediata de Washington foi a ampliação do estrangulamento financeiro. O Departamento do Tesouro dos EUA, sob a gestão de Scott Bessent, incluiu mais de duas dúzias de entidades — incluindo casas de câmbio e empresas de fachada — em sua lista de sanções. O objetivo técnico é desarticular as redes de operações bancárias paralelas que o Irã utiliza para movimentar capital globalmente e contornar as restrições.

A escalada saiu do campo retórico e financeiro para atingir a infraestrutura logística. A Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) confirmou que três petroleiros foram atingidos por minas navais no Estreito de Ormuz. O incidente foi acompanhado por uma advertência direta do comandante da Marinha da Guarda Revolucionária, Ali Ozmaei: embarcações que ignorarem as rotas autorizadas por Teerã estão sujeitas a riscos.

O controle do Estreito de Ormuz deixa de ser apenas uma questão de segurança para se tornar a principal ferramenta de pressão real do Irã. Ao restringir a navegação em uma das rotas mais críticas para o petróleo mundial, Teerã sinaliza que está disposto a expandir a geografia do conflito caso haja um "erro de cálculo" por parte dos EUA.

Diante desse cenário, o Catar tenta atuar como moderador. O primeiro-ministro Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, em reuniões com o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, alertou que a região não tem capacidade para suportar uma nova escalada militar, focando a discussão na preservação da liberdade de navegação marítima.