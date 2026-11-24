China nega pedido da Hungria para desclassificar termos da ferrovia Budapeste-Belgrado

O governo da Hungria solicitou à China a desclassificação dos termos do contrato da ferrovia Budapeste-Belgrado, mas Pequim ainda não concedeu a autorização necessária para a publicação dos detalhes do acordo e do contrato de empréstimo.

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Impasses na transparência dos termos

A tentativa de abertura dos documentos ocorre sob a gestão do novo ministro de Transportes e Investimentos, David Vitézy, que notificou o embaixador chinês em Budapeste sobre a intenção do governo de remover o sigilo. Atualmente, a confidencialidade é sustentada por uma lei aprovada pelo parlamento húngaro em 2020, que classifica como secretos por dez anos todos os documentos da obra. Esta posição foi validada anteriormente pela Suprema Corte da Hungria, baseando-se em exigências de confidencialidade do lado chinês.

Apesar das consultas iniciadas por Vitézy há um mês e meio, não houve mudança na posição de Pequim. Como o projeto é regido por um acordo intergovernamental, a remoção do sigilo exige a concordância mútua de ambos os Estados.

Obstáculos técnicos e prazos

Paralelamente à questão diplomática, o projeto enfrenta falhas técnicas que impedem a abertura do tráfego de passageiros prevista para dezembro de 2026/2027. Testes identificaram erros de software no Sistema Europeu de Gestão de Tráfego Ferroviário (ETCS).

O problema reside na adaptação do sistema, desenvolvido originalmente sob padrões de locomotivas chinesas, às exigências da União Europeia. Os contratistas chineses ainda não solucionaram as falhas de programação. O último trecho de trilhos na via aberta foi assentado em 10 de outubro de 2024, em Kőcskege.