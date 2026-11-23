Inteligência israelense alerta: ataque ao Irã pode desencadear guerra em múltiplas frentes

O governo de Benjamin Netanyahu enfrenta um impasse estratégico: enquanto o primeiro-ministro pressiona por uma ofensiva contra o Irã, a Inteligência Militar das Forças de Defesa de Israel (IDF) alerta que tal ação pode romper a contenção atual e desencadear uma guerra regional em múltiplas frentes. Segundo informações do Canal 12 e do The Times of Israel, a cúpula de inteligência avisou Netanyahu de que um ataque ao território iraniano dificilmente seria cirúrgico, provocando reações imediatas no Líbano, na Síria e na Faixa de Gaza.

Photo: https://avash.ir/ by محمد برنو, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Израильский удар по зданию IRIB в Тегеране 16 июня 2025 года

O ponto central do conflito interno em Israel é a divergência sobre a duração e o alcance da operação. Netanyahu e o chefe do Mossad, Roman Gofman, trabalham com a expectativa de que a ação militar pudesse ser resolvida em um curto intervalo de três a cinco dias. No entanto, os analistas de inteligência descartam essa simplicidade, argumentando que a mobilização de milícias e forças alinhadas a Teerã transformaria a operação em um conflito prolongado e complexo, exigindo que Israel lute em diversas frentes simultaneamente.

Essa tensão militar reflete a fragilidade política de Netanyahu. Após perder a maioria parlamentar nas eleições de 27 de outubro, o primeiro-ministro é acusado pela oposição de tentar utilizar a ameaça iraniana como cortina de fumaça para evitar a formação de um governo alternativo. O político Avigdor Liberman, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa do Knesset, classificou qualquer ataque no momento como "completamente motivado por política", alertando para o risco de Netanyahu agir unilateralmente, sem a coordenação ou autorização dos Estados Unidos.

Paralelamente, Netanyahu tenta transferir parte do ônus militar para Washington. De acordo com a emissora Kan, o premiê tem pressionado Donald Trump para que os EUA lancem ataques contra o Irã "o mais rápido possível". Contudo, a Casa Branca demonstra resistência. Setores do governo americano defendem que as severas sanções econômicas já enfraqueceram a infraestrutura iraniana a um ponto onde a pressão financeira é mais eficaz do que novos bombardeios.

Apesar da cautela de seus assessores, Donald Trump sinalizou em entrevista à Fox News que estaria inclinado a autorizar uma nova ofensiva caso não haja um acordo aceitável até o início de 2027. Trump criticou a postura de Teerã, classificando as negociações iranianas como "conversa fiada" e apontando o aumento da agressividade do Irã, exemplificado por ataques recentes com drones contra bases americanas no Kuwait e no Bahrein.

O cenário deixa Israel e os EUA em um equilíbrio precário: de um lado, a urgência política de Netanyahu por uma vitória rápida; do outro, a análise técnica da inteligência israelense e a prudência econômica de Washington, que veem no ataque imediato o gatilho para uma instabilidade regional incontrolável.