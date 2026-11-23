Confronto silencioso na OEA: nova classificação de facções criminosas alterou a balança de poder local

A Organização dos Estados Americanos (OEA) aprovou, na última sexta-feira (20), a resolução para convocar o Órgão de Consulta do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR). A decisão foi tomada por maioria absoluta no Conselho Permanente, com 14 votos a favor, 2 contra (Brasil e Uruguai) e 1 abstenção.

A movimentação legal foi disparada por um pedido formal de 12 países, incluindo Estados Unidos, Argentina, Chile e Colômbia, no dia 17 de novembro. O mecanismo agora ativa a fase de consultas entre os Estados Partes do TIAR para definir medidas coordenadas contra grupos criminosos transnacionais e o terrorismo, que a OEA classificou como ameaças à governança democrática e à paz regional.

Na prática, a resolução transforma a retórica do grupo "Escudo das Américas" — liderado por Washington — em um processo administrativo formal. O objetivo central é a classificação de facções criminosas, como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), sob a categoria de "narcoterroristas". Embora a resolução especifique que as medidas a serem discutidas não impliquem o uso de força armada imediata, ela altera o status do combate ao crime organizado de uma questão de segurança pública interna para um problema de segurança nacional interamericana.

O governo brasileiro, via Palácio do Planalto, votou contra a medida por considerar o TIAR um instrumento anacrônico da Guerra Fria. A resistência do Brasil baseia-se no risco do precedente: ao elevar o crime organizado ao nível de ameaça estratégica regional, abre-se a porta para que Washington tente militarizar ou incorporar outros temas à sua agenda, como a gestão de minerais críticos e a contenção da influência chinesa em infraestruturas na região.

Com a formalização da convocação do TIAR, o governo brasileiro abandonou a expectativa de que a iniciativa não teria efeitos a curto prazo e agora planeja detalhar, dentro da OEA, as próprias estratégias de enfrentamento ao crime organizado para contrapor a agenda liderada pelos Estados Unidos.