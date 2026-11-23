Energia solar em Cuba: Espanha instala sistemas em clínicas e escolas de Pinar del Río

Em Cuba, a crise energética deixou de ser um problema técnico para se tornar um obstáculo cotidiano ao acesso básico a direitos como saúde e educação. Para tentar mitigar os apagões que paralisam serviços essenciais, um novo projeto de cooperação internacional foi articulado: o Conselho Provincial de Sevilha, na Espanha, financiará a instalação de sistemas de energia solar em 13 instituições na província de Pinar del Río, no oeste da ilha.

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O projeto, executado pela Associação Andaluzia-Cuba e formalizado entre autoridades locais e espanholas, não visa resolver a crise energética do país, mas sim criar "ilhas de estabilidade" em pontos críticos. A iniciativa prevê a instalação de equipamentos fotovoltaicos com capacidades de 3, 6 e 12 quilowatts (kW), distribuídos conforme a necessidade real de cada unidade.

O que muda na ponta: Saúde e Genética

Na prática, quem ganha acesso imediato são os pacientes de localidades remotas e usuários de três policlínicas da região. Para quem depende do sistema público, a energia solar significa que equipamentos indispensáveis — como laboratórios clínicos e aparelhos de ultrassonografia — não serão desligados no meio de um procedimento devido a uma falha na rede.

Um ponto crucial do projeto é a inclusão do Centro Provincial de Genética Médica. A unidade monitora gestações de alto risco nos 11 municípios de Pinar del Río. Para as gestantes, a energia solar não é um detalhe técnico, mas a garantia de que o acompanhamento especializado não será interrompido, reduzindo riscos em casos de alta complexidade genética.

Educação: Do carvão à energia limpa

No setor educacional, o impacto atinge mais de 1.200 estudantes e crianças da primeira infância. O ponto mais crítico aqui é a segurança alimentar. Devido à escassez de combustíveis convencionais, quatro centros infantis e uma escola pedagógica foram forçados a preparar refeições usando lenha e carvão.

A chegada dos painéis solares visa retirar as equipes de cozinha dessas condições precárias, permitindo que a preparação de alimentos volte a ser feita com equipamentos elétricos, garantindo a regularidade da alimentação escolar e a conservação de insumos que dependem de refrigeração.

O contexto da escassez

Essa medida pontual surge em um cenário de deterioração profunda. De acordo com informações da teleSUR, EFE e Swissinfo, a crise se intensificou a partir de janeiro de 2026, impulsionada pelo endurecimento das restrições norte-americanas ao fornecimento de petróleo. Como Cuba depende de importações para metade de sua energia, o bloqueio reflete diretamente no apagão das salas de aula e dos consultórios.

Embora o governo cubano tente diversificar sua matriz com a construção de 92 parques solares (com meta de 2 mil MW) e parcerias com a China, essas obras de grande escala levam tempo e exigem infraestrutura de transmissão que o país ainda luta para manter.

Portanto, a ajuda de Sevilha atua em uma escala descentralizada. Em vez de tentar alimentar a rede nacional, o projeto foca no micro: garantir que a luz não apague no momento de um exame de ultrassom ou que a merenda escolar não dependa de fumaça de carvão.