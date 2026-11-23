EUA mantêm 400 mil mexicanos em processos de deportação, 99% por infrações administrativas

O sistema judiciário de imigração dos Estados Unidos mantém sob pressão mais de 400 mil cidadãos mexicanos, que aguardam a decisão final sobre seus processos de deportação. O dado mais alarmante, porém, não é apenas o volume, mas a natureza dessas ações: menos de 1% dos casos envolvem crimes, terrorismo ou ameaças à segurança nacional. A esmagadora maioria — 397.641 processos — refere-se a meras irregularidades administrativas, como a entrada sem inspeção ou a permanência após o vencimento do visto.

Photo: X / The White House by Пресс-слудба Белого дома США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мигранты в США в наручниках и цепях следуют к военным самолетам

De acordo com levantamento do Centro de Acesso a Registros Transacionais (TRAC), da Universidade de Syracuse, e dados sistematizados pelo jornal La Jornada e teleSUR, o México ocupa a segunda posição no ranking de processos pendentes, atrás apenas da Venezuela (480.101 casos) e à frente da Guatemala (221.002). No total, os mexicanos representam 13,2% dos 3,37 milhões de processos ativos no sistema norte-americano.

Embora o número de ações contra mexicanos tenha caído em relação ao pico de 500 mil registrado em 2024, essa redução não sinaliza necessariamente uma regularização da situação dos imigrantes. O Instituto Vera de Justiça indica que a queda é fruto de uma aceleração nas remoções: nos últimos 12 meses, os tribunais emitiram mais de 730 mil ordens de deportação, superando a entrada de 550 mil novos processos.

A engrenagem do sistema migratório torna-se ainda mais rigorosa para quem está detido. O TRAC aponta que 66% dos pedidos de fiança foram rejeitados no último ano fiscal, um índice próximo ao recorde negativo de 2005. Para aqueles que conseguem a liberdade provisória, o custo médio tem sido de US$ 7.500.

Um obstáculo crítico para a defesa desses imigrantes é a falta de assistência jurídica. Segundo o Instituto Vera de Justiça, cerca de 1,4 milhão de processos ativos — 47% do total — tramitam sem a presença de um advogado. Entre os detidos, a vulnerabilidade é ainda maior, com 49% enfrentando o tribunal sem representação legal, o que compromete a apresentação de provas e a contestação de acusações.

O cenário reflete o endurecimento da política migratória sob a administração de Donald Trump, que prioriza o controle rigoroso das fronteiras e a retirada de estrangeiros irregulares. Os números evidenciam que a máquina de deportação dos EUA opera, em grande medida, contra indivíduos que cometeram infrações administrativas, e não crimes, transformando a burocracia migratória na principal ferramenta de exclusão.