Quem nasceu antes de 1961 e vive no Reino Unido agora tem uma meta térmica diferente para a própria casa: manter a temperatura interna em, no mínimo, 21°C. O ajuste, detalhado pelo Serviço Nacional de Saúde (NHS), eleva em 3°C a recomendação padrão de 18°C aplicada ao restante da população.
A exigência de um ambiente mais aquecido não é apenas uma questão de conforto, mas de segurança fisiológica. De acordo com o NHS, o corpo humano perde a capacidade de regular a troca de calor e de perceber o frio com a idade. Na prática, isso significa que um idoso pode estar em um ambiente perigosamente frio sem sentir a necessidade imediata de ligar o aquecedor ou vestir mais roupas.
Esse gap de percepção é crítico porque as populações mais vulneráveis — idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas respiratórias ou cardiovasculares — são justamente as que passam a maior parte do tempo dentro de casa.
O sistema de saúde alerta que a permanência em ambientes abaixo de 18°C gera impactos biológicos imediatos, mesmo para quem usa roupas adequadas ou tem baixa mobilidade. O frio provoca o aumento da pressão arterial e favorece a formação de trombos, elevando a incidência de infartos e derrames (AVC).
A relação entre a temperatura da residência e a sobrevivência é direta. Dados citados pelo serviço de saúde indicam que pessoas que vivem nos 25% de domicílios com menor nível de aquecimento enfrentam um risco de morte 20% maior durante o inverno do que aquelas que residem em casas com aquecimento eficiente.
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Estas raças reagem a mudanças na rotina e tensão ambiental com sinais físicos e comportamentais específicos que requerem ajustes na estrutura diária em vez de punições.