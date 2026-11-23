Parlamentar finlandês contesta fechamento de fronteira com a Rússia na Justiça

O parlamentar Ivan Devyatkin, membro do conselho municipal de Lappeenranta, ingressou com onze ações judiciais para contestar a manutenção do fechamento da fronteira entre a Finlândia e a Rússia. Dez dos recursos foram protocolados no Tribunal Administrativo Supremo da Finlândia e um no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, conforme reportado pela emissora pública Yle.

Photo: Wikimedia Commons by Nicolas Höpfner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Финская граница

Mecanismos de Representação e Isolamento Partidário

Embora mantenha seu mandato eletivo, Devyatkin perdeu o suporte institucional de duas legendas sucessivas. O parlamentar, que possui dupla nacionalidade (russa e finlandesa), foi primeiramente afastado do Partido Social-Democrata após se recusar a adotar a terminologia oficial da sigla sobre a operação militar russa na Ucrânia.

Posteriormente, Devyatkin foi excluído da bancada e do partido União de Forças de Esquerda. O fundamento para a expulsão foi a organização de eventos para aposentados russófonos que contaram com a participação do consulado russo e a entrega de condecorações estatais da Rússia, ação interpretada pela direção partidária como facilitação de influência externa.

Estrutura Atual de Atuação

Atualmente, o parlamentar opera através de um grupo independente denominado "Democracia Inclusiva". A manutenção do mandato, apesar da exclusão partidária, permite que ele continue a utilizar os instrumentos jurídicos para questionar a política de segurança do governo finlandês.

O Ponto de Bloqueio Institucional

O conflito central reside na divergência entre a competência do governo finlandês de manter a fronteira fechada — justificada pela ameaça de migração organizada — e o direito individual de circulação para fins familiares e previdenciários. Devyatkin propõe a alteração do mecanismo de controle para um sistema de travessia limitada via agendamento prévio.

A situação evidencia que, enquanto a lei garante o direito do parlamentar de contestar decisões do Estado no Judiciário, as instâncias partidárias exercem o controle efetivo sobre a permanência do político em suas estruturas através de critérios de alinhamento retórico e conduta diplomática.