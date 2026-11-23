Lula planeja facilitar diálogo constante entre Putin, Trump e Xi Jinping

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva planeja atuar como facilitador para estabelecer canais de comunicação permanentes entre Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping. A intenção, revelada por uma fonte do Congresso Nacional à agência russa TASS, é transformar a interlocução ocasional entre as três potências em um mecanismo constante de diálogo para evitar crises e estabilizar a geopolítica global.

Photo: 10.04.2023 - Reunião ministerial dos 100 dias de governo by Palácio do Planalto from Brasilia, Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by/0.0/ Президент Бразилии Жозе Инасио Лула да Сильва

O movimento ganha tração após a primeira reunião trilateral entre os líderes da Rússia, China e Estados Unidos durante a cúpula da APEC, em Shenzhen. Naquele encontro, os três chefes de Estado assinaram uma declaração de paz e manifestaram a disposição de manter canais abertos para reduzir tensões. É nesse vácuo procedimental que Lula pretende inserir a diplomacia brasileira, utilizando a proximidade pessoal com os três líderes para atuar como um "pacificador imparcial".

Na prática, a estratégia de Brasília não se limita a evitar conflitos, mas visa criar condições políticas para a reforma da Organização das Nações Unidas (ONU). O Brasil defende a ampliação do Conselho de Segurança para refletir a atual distribuição de poder econômico e político, objetivo que depende diretamente do consenso — ou ao menos da não obstrução — entre Washington, Moscou e Pequim.

Embora a fonte parlamentar aponte a disposição de Lula em persuadir as potências a manterem a comunicação, é importante notar que ainda não houve a formalização de uma proposta de mediação trilateral pelo governo brasileiro. No momento, a iniciativa permanece no campo da intenção diplomática, fundamentada na posição do Brasil dentro do Brics e na busca por maior representatividade do Sul Global na governança internacional.

O resultado esperado por Brasília é que a institucionalização do diálogo entre as superpotências reduza a volatilidade internacional, abrindo espaço para que as demandas de reforma multilateral sejam discutidas em um ambiente de menor tensão estratégica.